Europa League, l'Atalanta pareggia a Marsiglia e si gioca la finale a Bergamo

L'Atalanta conquista un pareggio importante a Marsiglia e vede con fiducia la gara di ritorno delle semifinali di Europa League a Bergamo. È la Dea all’11’ a far capire al Marsiglia che i bergamaschi se la giocheranno fino alla fine: Scamacca non sbaglia un passaggio di Koopmeiners e insacca alle spalle di Pau Lopez. Il Marsiglia non ci sta e tre minuti dopo sfiora il gol scavalcando il portiere dell’Atalanta.

È solo grazie a Kolasinac e alla sua testa se il pallone finisce sul fondo. Ma il pareggio è nell’aria. E dopo l’inforutnio a allo stesso Kolasinac sostituito da Pasalic, il Marsiglia segna e fa esplodere il Velodrome al 21’ con Mbemba. Nella ripresa al 56' Kondogbia la mette alta. Tiro a giro di prima intenzione da fuori area, con la traiettoria insidiosa che termina sopra la traversa.



Al 70' calcio di punizione dalla trequarti di sinistra per l'Atalanta con Lookman che crossa troppo lungo, mettendo la palla direttamente sul fondo. Al 73' incrocio dei pali di Ounahi! Giro palla fuori dall'area da parte del Marsiglia, con Aubameyang che allunga per il neo-entrato: il centrocampista marocchino calcia con il destro, colpendo in pieno l'incrocio dei pali. Al 77' cross dalla destra di Luis Henrique, con la palla che viene deviata: Musso si impegna e riesce ad evitare il calcio d'angolo. La partita si addormenta un po', ma l'Atalanta conquista un pareggio fondamentale per giocarsi poi il tutto per tutto a Bergamo.