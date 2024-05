Conference League, la Fiorentina sciupa l'occasione: 3-2 col Brugge in casa

02 maggio 2024 a

La Fiorentina potrebbe mettere le mani sulla finalissima di Conference League dopo aver battuto all'ultimo istante il Brugge per 3-2. Nel primo tempo la Viola passa in vantaggio con la perla di Sottil, un destro a giro che si infila sul secondo palo. Immediato pareggio del Brugge su rigore di Vanaken, con Oliver che assegna il penalty per un tocco di mano di Biraghi dopo il richiamo del VAR. Al 37' rete di Andrea Belotti.

La punta difende bene un pallone in area, si gira sul sinistro e insacca di potenza con Jackers che non puó nulla. Nella ripresa al 51' punizione di Biraghi, conclusione di testa del Gallo, si supera Jackers mandando in angolo. Al 61' accade l'impensabile. Raphael Onyedika si fa ammonire. Secondo giallo al mediano che interviene duro su Beltran: il centrocampista é sorpreso, forse non aveva capito che la precedente ammonizione fosse per lui.

E poco dopo al 63' arriva il pareggio dei belgi: rete di Thiago. Lancio per la punta che scatta alle spalle di Ranieri e fredda Terracciano con un preciso diagonale. All'81' occasione per Ikonè: altra conclusione potente del neo entrato, respinge la difesa, tutta la Fiorentina chiede peró un tocco di mano. Forcing viola fino alla fine e arriva ilgol al 91': rete di M'Bala Nzola. La punta prima colpisce il palo da pochi passi, poi realizza il tap in vincente che riporta i viola avanti.