Jannik Sinner tenta il rovescio a una mano: ecco l'inimmaginabile risultato

Un video davvero sorprendente. Il protagonista è Jannik Sinner, ossia uno dei tennisti più forti al mondo, il numero 2 nel ranking Atp e a caccia del primo posto. Un video sorprendente perché mostra l'altoatesino cimentarsi nel rovescio a una mano, un colpo ormai sostanzialmente sparito dal tennis professionistico di altissimo livello, con le eccezioni di Tsitsipas e Dimitrov.

E così, eccolo Jannik che prova, appunto, il rovescio a una mano nel corso degli allenamenti nel torneo di Madrid. Per una volta, il ragazzo di San Candido non impugna la racchetta con entrambe le mani. E il risultato, considerata la caratura del campione, oggettivamente è sorprendente: Jannik appare piuttosto impacciato.

Il tentativo di Sinner fa parte di un "tormentone" che ha scandito il torneo di Madrid: i puristi del tennis hanno spinto diversi atleti di primissimo livello a mostrare il rovescio a una mano. Oltre a Sinner ci hanno provato Fritz, Korda e Shelton. Tra le donne Ons Jabeur, la Ostapenko e Haddad Maia.

Quando tocca a Sinner, ecco che il tennista sorride. Dunque guarda qualcuno al suo fianco e fuori dall'inquadratura e scandisce: "Non ridete, perché non sono bravo in questo". E certo è tutt'altro che pessimo, ma non si può notare come, incredibilmente, il super-campione sia anche piuttosto impacciato.