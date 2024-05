Roma-Juve, finisce 1-1: gol, pali, miracoli e rimpianti

05 maggio 2024 a

Due gol, due pali, qualche miracolo dei portieri e tanti rimpianti: all'Olimpico tra Roma e Juventus finisce 1-1 con i gol di Lukaku e Bremer ed è un pareggio che lascia l'amaro in bocca a entrambe.

Gli uomini di De Rossi, ancora quinti, rischiano di vedere complicata la corsa alla Champions League, che sarà una volata contro l'Atalanta. Quelli di Allegri si avvicinano sì all'Europa che conta, ma perdono un'altra occasione d'oro per insidiare il secondo posto del Milan, lontano sempre 5 punti nonostante le continue frenate dei rossoneri, con il pari contro il Sassuolo, la sconfitta nel derby e un altro pareggio, 3-3, contro il Genoa nella gara delle 18 di domenica. A 3 giornate dalla fine, l'operazione sorpasso (che varrebbe la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana) appare complicata.

La Juve inizia bene con Vlahovic che al 7' servito da Chiesa calcia a lato. La Roma risponde all'11': cross sul secondo palo di Angelino per Kristensen che da solo di testa manda il pallone sulla traversa. Al 15' la Roma passa: scatto di Baldanzi sulla destra e pallone servito al centro per Dybala che serve Cristante, il centrocampista calcia di prima ma trova la deviazione di Gatti che però serve di fatto Lukaku che non sbaglia e fa 1-0. La Juve alza i ritmi e al 31' trova il pari: numero di Chiesa che crossa dalla destra e trova Bremer che di testa prende il tempo a tutti e fa 1-1.

Ad inizio ripresa Juve subito pericolosa. Al 47' altra giocata di Chiesa che con una finta lascia sul posto Kristensen, entra in area e prova la conclusione ma compisce il palo interno con il pallone che attraversa tutta la linea di porta ed esce dalla parte opposta. La Roma ricomincia a pressare alto e al 67' arriva una gran giocata di Baldanzi che si libera e dal fondo serve al centro Pallegrini ma la conclusione viene deviata in angolo. Giallorossi ancora vicini al gol al 69': dopo una mischia in area a seguito di un calcio d'angolo, Kristensen prova a coordinarsi ma Danilo salva tutto di testa Szczesny fuori gioco. La Juve risponde al 79'con Locatelli che di controbalzo colpisce il pallone al limite dell'area ma Svilar in tuffo la tocca e la manda in angolo. Lo stesso portiere giallorosso si esalta al 79' quando devia sopra la traversa un colpo di testa a botta sicura di Kean. Ma l'ultima occasione per il successo capita alla Roma. Al 94' Abraham servito in area, controlla e conclude di potenza ma Szczesny gli nega il gol.

In classifica, i bianconeri si portano a 66 punti mantenendo la distanza dal Milan e i giallorossi salgono a 60, a -3 dall'Atalanta che ha però due gare in meno, in attesa dello scontro diretto a Bergamo.