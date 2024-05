Milan, il disastro sta tutto in questa foto virale: i tifosi impazziscono

06 maggio 2024 a

Per due volte sotto, poi in vantaggio, prima di subire la zampata di Retegui nel finale condizionata dall’autogol di Thiaw. Per il Milan un deludente 3-3 contro il Genoa, caratterizzato dalla contestazione della Curva Sud e dai consueti fischi a Stefano Pioli, sul punto di dire addio a fine anno.

Fortuna vuole, per i rossoneri, che la Juve non sia andata oltre l’1-1 a Roma contro i giallorossi, rimanendo così a cinque punti di distanza. Tra fischi e un clima surreale a San Siro, la partita tra la squadra di Pioli e quella di Gilardino è stata caratterizzata da errori surreali, come quello nella ripresa di Yacine Adli. Il numero 7, durante un’azione, ha ricevuto il pallone da Christian Pulisic dopo la ripresa del gioco, ma il suo lancio sulla sinistra, che probabilmente era per Theo Hernandez, è risultato completamente sbagliato: la palla è terminata fuori e il possesso di palla è di nuovo diventato del Grifone. Una scelta incomprensibile.

Insomma, per il Milan è stata l’ennesima partita sulle montagne russe anche contro il Genoa e dopo aver rimontato lo svantaggio di 1-2 all'inizio della ripresa, trasformandolo in 3-2 grazie al bel gol al volo di Giroud, è arrivata la doccia fredda nel finale con Retegui. Alla ripresa del gioco, da centrocampo, Adli ha ricevuto un pallone e tentatp un lancio sulla sinistra perché, probabilmente, pensava di trovare subito un compagno pronto per ricevere e provare l'ultimo assalto alla porta avversaria. Il passaggio era però fatto malissimo, dato che la sua palla è terminata direttamente in fallo laterale tra lo stupore dei compagni e dei tifosi. Alla fine del match è arrivato un 3-3 che per fortuna non ha fatto male, mentre la Curva Sud si è svuotata lentamente dal 77’. Il gol di Giroud, prossimo all’avventura in Mls con i Los Angeles FC, sembrava aver riportato un pizzico di sereno, prima che il pari rossoblù riportasse invece la tempesta.