Inter, ore d'ansia: quanto vale Lautaro Martinez?

«Voglio il rinnovo», ha dichiarato Lautaro Martinez a Che Tempo che Fa sul NOVE, pochi giorni fa. E l’Inter vuole rinnovare con Lautaro (26 anni, a Milano da sei), come hanno ripetuto a più riprese Beppe Marotta, Piero Ausilio e, infine, Javier Zanetti a Radio Serie A e Dazn. Non si è mai vista una comunità d’intenti così palese e coesa attorno a un prolungamento di contratto, dunque c’è da crederci.

La probabilità che tutte queste parole siano false o smentite da un dietrofront è vicina a zero, perché la richiesta di Lautaro (quest’anno 31 presenze in A e 23 gol, 8 in Champions e 2 reti) non è facile da raggiungere per l’Inter: 10 milioni netti a stagione fino al 2028, una cifra che non si vedeva dai tempi del triplete morattiano. L’offerta è già arrivata a 8 più bonus. La trattativa si gioca sulla possibilità di incontrarsi a metà strada, a 9, sui bonus compresi o da escludere e su quanto possano essere facili da raggiungere questi bonus. Un milione o due non sono un dettaglio in senso assoluto, ma nello specifico possono essere tali proprio perché l’offerta c’è ed è concreta quanto la volontà di tutti di chiudere. «Io e la mia famiglia stiamo benissimo a Milano», ha aggiunto Lautaro. «Ho fiducia che si possa raggiungere questo accordo».

Ecco, “raggiungere” è la parola chiave. I rinnovi con aumento dei giocatori più importanti della rosa sono le trattative più delicate per un club oggigiorno, anche più di un nuovo acquisto, perché spostano gli equilibri interni sia nei bilanci sia nello spogliatoio. In questo periodo storico, le società sono chiamate al taglio dei monte ingaggi, dunque alzare lo stipendio a un calciatore è un controsenso. Si fa, ma è un’opera finanziaria e diplomatica delicatissima che richiede tempo e pazienza. Anche perché l’Inter, oltre al capitano, ha sul tavolo il rinnovo del vice, anch’esso al rialzo: Barella passerà infatti dai 4,5 milioni netti a stagione attuali a 7 fino al 2029. Sul centrocampista italiano ci sono ancora meno dubbi semplicemente perché i lavori sono in fase più avanzata. L’intenzione è arrivare agli annunci entro la fine di giugno.