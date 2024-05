Il Real non muore mai: Joselu ribalta il Bayern con 2 gol al 90', Ancelotti in finale di Champions

09 maggio 2024 a

Non si esce vivi dal Bernabeu. La legge del Real Madrid e di Carlo Ancelotti colpisce ancora: questa volta è il panchinaro Joselu a fare il miracolo, con una doppietta tra 88' e 91' che ribalta il Banern Monaco, fin lì in vantaggio 1-0 e virtualmente qualificato, e regala ai Blancos l'ennesima finale di Champions League, la sesta per mister Carletto. Il prossimo 1 giugno il Real se la vedrà a Wembley di Londra contro la sorpresa Borussia Dortmund.

Il 2-2 dell'andata in Baviera sembrava spianare la strada al Real, ma mai dire mai con i tedeschi. Gara equilibrata nei primi 45 minuti. Ritmo alto in particolare nella prima parte, con i padroni di casa a un passo dal gol sul palo colpito da Vinicius e poi con la successiva occasione per Rodrygo sventata da un miracolo di Neuer. Il Bayern si rende pericoloso con il tiro al volo di Kane, neutralizzato da Lunin. Lo 0-0 proietterebbe le squadre ai supplementari.

Si riparte: al 47' Davies pericoloso. Il canadese ha spazio sulla sinistra e cerca di sfruttare la sua velocità: va sul mancino e calcia, una deviazione alza la traiettoria e rischia di beffare Lunin. Palla oltre la traversa e corner per i tedeschi. Al 55' Rodrygo sfiora l'1-0. Ancora Vinicius a ispirare sulla sinistra: palla in mezzo per il connazionale che anticipa la conclusione col sinistro incrociato, fuori di un soffio. Al 60' Neuer salva ancora. Di nuovo protagonista il portiere: slalom in mezzo all'area di Vinicius Jr che calcia col destro, vola il tedesco e mette in angolo. Al 68' Bayern in vantaggio. Rete bellissima del canadese, assistito sul lato mancino: punta l'avversario, rientra sul destro e trova il giro perfetto sul palo lontano per l'1-0 dei bavaresi. Al 72' autorete di De Ligt, ma l'arbitro annulla. Su azione da corner, tiro di Valverde dal limite corretto da Nacho che colpisce in area col destro e trova il tocco maldestro dell'olandese che ristabilisce l'equilibrio. Richiamato dal Var, l'arbitro Marciniak va all'on field review e annulla per una spinta di Nacho a inizio azione.

All'81' la mossa che decide la partita: doppio cambio per Ancelotti, escono Rodrygo e Valverde, dentro Joselu e Brahim Diaz. Quando tutto parla tedesco il Real pareggia al'88': Si riequilibra l'incontro a due minuti dal termine: Vinicius calcia dai 18 metri, papera di Neuer che non trattiene il tiro e sulla respinta si fionda Joselu che trasforma la rete del pareggio. Assedio Real che al 91' passa. Pallone filtrante giocato per Rudiger che mette in mezzo dove Joselu appoggia in rete a porta praticamente sguarnita realizzando la doppietta personale. Inizialmente annullato, il Var dà il gol buono. Finita? No, perché al minuto 105', con 15 di recupero, Marciniak, su segnalazione del guardalinee, interrompe un'azione che si sarebbe conclusa pochi istanti dopo con il gol di De Ligt. Il fuorigioco segnalato è dubbio, ma l'assistente, segnalando prima della fine dell'azione ha costretto il direttore di gara a fermare il gioco. La furia dei bavaresi, dentro e fuori dal campo, non cambia le cose: è sempre, eterno Real.