Rafa Nadal ferma tutto: "Un dottore per favore, chiamatelo!", ansia a Roma

La vittoria al primo turno contro il belga Zizou Bergs ha permesso a Rafa Nadal di volare al secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma. Lo spagnolo, alla 70esima vittoria nel torneo romano, se la vedrà sabato contro il polacco Hubert Hurkacz.

Il match giovedì si è chiuso al terzo set con un 6-4 finale per il campione di Manacor, ma durante il secondo set sono stati vissuti momenti di apprensione. Sugli spalti, infatti, si è sentita male una persona. Ad accorgersi che stesse accadendo qualcosa di grave è stato tra i primi proprio Nadal, che si è fermato in campo e ha attirato l'attenzione sulla situazione, richiamando di fatto il primo intervento dei soccorsi: "Un dottore, per favore”, indicando le tribune. La partita si è subito interrotta e mentre Bergs si è accomodato nella propria postazione cercando di recuperare energie e concentrazione, Nadal ha seguito con una certa ansia l'evolversi della situazione.

Minuti concitati, anche perché l'intervento dei soccorsi è stato complicato a causa della posizione dello spettatore sulle tribune, che ha sentito un malessere a causa del tanto caldo romano. Lo spettatore si trovava nella parte finale delle tribune e per questo non è stato facile per i dottori arrivare sul posto. Alla fine però, l'allarme è rientrato e il match è ripartito regolarmente qualche istante più tardi, mentre lo spettatore veniva accompagnato fuori dal Foro per ulteriori accertamenti. Nadal ha potuto trionfare nel terzo set per 6-4, dopo aver perso il primo con lo stesso risultato. Nel secondo è invece cresciuto di ritmo, dopo un inizio contratto all’inizio del match, e si è preso l’1-1 nei set con un risultato di 6-3. Ora la difficile sfida a Hurkacz.