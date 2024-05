Serie A, Sassuolo sempre più vicino alla B: il Genoa vince 2-1. Anche l'Hellas ko contro il Toro

12 maggio 2024 a

Il Genoa supera in rimonta il Sassuolo a 'Marassi' nella gara valida per la 36ma giornata di Serie A. Emiliano in vantaggio con Pinaomonti su rigore al 31', pareggio dei padroni di casa con Badelj al 56'. Al 63' autogol decisivo di Kumbulla. Il Genoa sale a 46 punti portandosi all'undicesimo posto mentre il Sassuolo vede sempre più vicina la B restando al penultimo posto con 29 punti.

"È fondamentale l'atteggiamento che proponiamo. Il primo tempo è stato sottotono. Nel secondo tempo abbiamo cambiato a livello mentale e abbiamo avuto il desiderio di fare meglio". Così a Dazn l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la vittoria sul Sassuolo. "Badelj è il faro di questa squadra, un giocatore a cui la squadra si appoggia. Sono felice che possa continuare con noi. Io ho un'intesa di massima, nei prossimi giorni arriverà il rinnovo è solo una questione burocratica", ha aggiunto Gilardino.

"C'è molta delusione perché il Sassuolo non meritava di perdere oggi. Aver perso oggi ci porta via tante speranze, ma siamo ancora in gioco e vogliamo giocarcela. La sconfitta pesa tantissimo ma la prestazione c'è stata".Così, a Dazn, l'allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini, commenta la sconfitta contro il Genoa. "Ora ci vuole la vittoria col Cagliari e poi vedere cosa vien fuori", ha aggiunto Ballardini.

Il Torino ha battuto il Verona 2-1 nella 36esima giornata del campionato di Serie A. Vittoria esterna in rimonta per la squadra di Ivan Juric. A passare in vantaggio erano stati gli uomini di Baroni con Swiderski al 67'. Al 77' il pareggio del Toro con Savva, all'83 il gol del sorpasso firmato Pellegri. Dopo questo risultato il Torino si porta a 50 punti in classifica. Il Verona deve ancora lottare per conquistare la salvezza. Gli Scaligeri sono a quota 34.

"C'è amarezza perché il Verona ha fatto un'ottima partita, dovevamo chiuderla. Perdere così brucia. La squadra ha fatto una buona partita, superiore al Torino. Non posso rimproverare niente ai ragazzi". Così a Dazn l'allenatore del Verona, Marco Baroni, dopo la sconfitta contro il Torino. "Oggi era fondamentale, ma con questo tipo di prestazione abbiamo la possibilità di giocarcela fino in fondo. Commettiamo alcuni errori di ingenuità", ha aggiunto.

"Per la prima volta quando sono a Torino l'abbiamo 'rubata'. La squadra non mi è piaciuta, abbiamo avuto slancio quando abbiamo fatto i gol. È stata una prestazione negativa". Così, a Dazn, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, commenta la vittoria sul Verona. "Nelle ultime due partite speriamo di dare ancora il massimo", ha aggiunto Juric. "Lazaro? È un giocatore che può dare molto di più, oggi è entrato benissimo", ha detto ancora il tecnico granata che poi ha parlato della sua esperienza in panchina: "Sono stati tre anni ottimi, intensi, vorrei si possano concludere bene".