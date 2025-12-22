Libero logo
Famiglia nel Bosco
di
Giorgia Meloni, il messaggio ai militari: "Come si allontana la guerra"

“Lo sforzo che l’Italia fa racconta chi siamo. Sappiamo combinare capacità e umanità, forza e amore. Sappiamo come combattere ma conosciamo meglio di chiunque altro cosa si debba fare per non arrivare a farlo. Noi abbiamo coraggio. È il cuore che in noi fa la differenza e ci consente di vedere oltre": la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha detto durante la visita al Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), dove è andata per fare gli auguri di buone feste ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. “Sono qui stamattina per dire grazie a nome della vostra Madrepatria, la famiglia che racchiude tutte le famiglie che è l’Italia”, ha detto la premier.

Poi ha aggiunto: “Il vostro cuore è la parte più significativa dell’autorevolezza della nostra Nazione. Io più di tutti devo dirvi grazie perché la credibilità che voi costruite è uno straordinario strumento di cui io dispongo e le istituzioni italiane dispongono per portare a casa importanti risultati”.

Meloni, dunque, ha messo un punto anche alla polemica sulla difesa del Paese: "Solo una forza militare credibile allontana la guerra perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore". E ancora: "La forza degli eserciti e la loro credibilità sono lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia e le buone intenzioni servono ma devono poggiare su basi solide. Basi solide che costruite voi con il vostro sacrificio, le vostre competenze e il vostro coraggio e, se noi riusciamo a portare pace, obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi". 

