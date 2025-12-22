Garlasco, bomba Sallusti: chi intervista a "10 minuti"

Staffetta alla guida di Dieci minuti, alle 19.30 su Rete 4: Alessandro Sallusti prende il posto di Nicola Porro da questa sera al 4 gennaio, tutti i giorni, sabato e domenica compresi. L'ex direttore di Libero e Giornale racconterà il fatto più importante della giornata e il debutto promette di scatenare una piccola tempesta: ospite della prima puntata sarà infatti Andrea Sempio.

Il 37enne è indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia della ragazza in via Pascoli a Garlasco. Per quel delitto è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, il fidanzato dell'epoca di Chiara. La nuova inchiesta della Procura di Pavia aperta a inizio 2025, però, potrebbe ribaltare di nuovo tutte le carte in tavola. Pochi giorni fa in tribunale l'udienza con l'incidente probatorio. Al centro del dibattimento la perizia di Denise Albani che ha individuato il Dna della linea maschile della famiglia Sempio sulle unghie di Chiara il giorno della sua morte.

Venerdì scorso, intervistato a Quarto grado sempre su Rete 4, Sempio si era sfogato parlando di "una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me. Parlo proprio di pubblico, parlo di persone non parlo di inquirenti o che. C'è proprio una parte che ormai è schierata come in una partita di calcio: ce l'hanno con me e via". "Quella è stata una cosa che a un certo punto mi ha dato fastidio - aveva poi ammesso -, perché posso capire i dubbi, posso capire che la narrazione che ci può essere sui media, magari, ha convinto alcune persone - spiega -. Però, lì ho proprio visto persone dispiaciute che ci fosse magari qualcosa a mio favore e quella è la cosa che un pochino mi ha dato fastidio. Il resto, insulti o che, possono sparare tutto quello che vogliono, non mi tocca. Che Natale passerò? Il più possibile sereno, ma comunque con quella nuvola all'orizzonte che sta sempre lì e che non puoi mandare via".