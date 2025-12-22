Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

Ora che la Supercoppa è andata in archivio, serenamente e senza troppi rimpianti nonostante la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan può festeggiare il Natale preparandosi all’ultima gara del 2025 contro l’Hellas Verona. Con un unico, ma grande mah. Il futuro, cioè, di Mike Maignan, che resta appeso ad un filo sottile e pronto a spezzarsi. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno e il Milan è davanti a un bivio che fa già paura ai tifosi: rinnovare oppure rivivere l’incubo di un altro addio doloroso, guardare attualmente in casa Manchester City all’uomo che ne difende i pali della porta. Il dialogo tra le parti è ripreso, sì, ma la trattativa resta tutt’altro che semplice. Anzi. Le possibilità di un vero “happy ending” sono, a oggi, piuttosto basse.

Il nodo è sempre lo stesso: i soldi. Il club rossonero, come si apprende sul Corriere della Sera, ha messo sul tavolo un’offerta da 5 milioni di euro a stagione, cifra importante ma non sufficiente per gli agenti del giocatore, che spingono con decisione verso la Premier League. In Inghilterra, Maignan potrebbe incassare uno stipendio da top assoluto, ben oltre i parametri del Diavolo. E questo pesa. Quantomeno, ad oggi, è cambiato il rapporto tra il portiere e la società. Magic Mike è pienamente coinvolto nel progetto, rimotivato in estate da Massimiliano Allegri e gli effetti si vedono anche sul campo, al netto della serataccia in Supercoppa a Riad, che aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme.