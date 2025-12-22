Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

di Roberto Tortoralunedì 22 dicembre 2025
Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

2' di lettura

Ora che la Supercoppa è andata in archivio, serenamente e senza troppi rimpianti nonostante la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan può festeggiare il Natale preparandosi all’ultima gara del 2025 contro l’Hellas Verona. Con un unico, ma grande mah. Il futuro, cioè, di Mike Maignan, che resta appeso ad un filo sottile e pronto a spezzarsi. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno e il Milan è davanti a un bivio che fa già paura ai tifosi: rinnovare oppure rivivere l’incubo di un altro addio doloroso, guardare attualmente in casa Manchester City all’uomo che ne difende i pali della porta. Il dialogo tra le parti è ripreso, sì, ma la trattativa resta tutt’altro che semplice. Anzi. Le possibilità di un vero “happy ending” sono, a oggi, piuttosto basse.

Il nodo è sempre lo stesso: i soldi. Il club rossonero, come si apprende sul Corriere della Sera, ha messo sul tavolo un’offerta da 5 milioni di euro a stagione, cifra importante ma non sufficiente per gli agenti del giocatore, che spingono con decisione verso la Premier League. In Inghilterra, Maignan potrebbe incassare uno stipendio da top assoluto, ben oltre i parametri del Diavolo. E questo pesa. Quantomeno, ad oggi, è cambiato il rapporto tra il portiere e la società. Magic Mike è pienamente coinvolto nel progetto, rimotivato in estate da Massimiliano Allegri e gli effetti si vedono anche sul campo, al netto della serataccia in Supercoppa a Riad, che aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme.

Supercoppa, il Napoli fa fuori il Milan con un secco 2-0

È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Sono David Neres nel primo tempo e Hojlund nella ripre...

Decisivo, in questo senso, è stato il patto con l’allenatore, il feeling giusto c’è, anche grazie al lavoro condiviso con il preparatore Filippi, stimato da Maignan. È stato proprio Allegri, in estate, a convincerlo a dire no al Chelsea. Non solo, perché il portiere francese ha un peso specifico importante anche nello spogliatoio che, non a caso, prova a fare la sua parte. I compagni spingono per la permanenza, qualcuno anche pubblicamente, via social, come Matteo Gabbia. Il direttore sportivo Tare tenterà l’ultimo assalto, consapevole però che la strada è in salita. Il rischio di un nuovo caso Donnarumma è tutt’altro che remoto. Per questo il Milan si guarda già intorno. Le piste più calde portano a Suzuki, Caprile, Atubolu e Hugo. Senza dimenticare Torriani, 20 anni, prodotto di casa e nome che piace molto ad Allegri. Questa volta il Milan è consapevole, farsi trovare impreparati sarebbe davvero sorprendente.

Maignan-Milan, clamoroso ribaltone sul rinnovo: cosa sta succedendo

Quando ormai sembrava tutto scritto, con l’addio di Mike Maignan a parametro zero a pesare sul futuro del Milan, e...
tag
milan
mike maignan

La decisione del giudice sportivo Allegri, "offese a Oriali"? Arriva la multa, quanto deve pagare

Supercoppa avvelenata Napoli-Milan, accuse-choc ad Allegri: "Aggressione totalmente fuori controllo"

Supercoppa Allegri-Conte, finisce in rissa: niente stretta di mano

ti potrebbero interessare

Veneto, spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi: ciclismo sotto-choc

Veneto, spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi: ciclismo sotto-choc

Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

Claudio Savelli
Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa

Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa

Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese. E il Torino segna la seconda vittoria

Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese. E il Torino segna la seconda vittoria