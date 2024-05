Serie A, Fiorentina in rimonta a Monza. L'Udinese batte il Lecce e esce dalla zona B

13 maggio 2024 a

Tre punti pesanti in chiave salvezza per l'Udinese, che esce dalla zona calda. I friulani di Fabio Cannavaro hanno espugnato 2-0 il campo del Lecce nel primo posticipo del lunedì della 36/a giornata di Serie A. A sbloccare il risultato al Via del Mare è un colpo di testa di Lucca, al 36', su cross di Payero.

Nel finale, Samardzic firma il raddoppio (85'). L'Udinese sale a quota 33 e aggancia il Cagliari, a +1 sulla coppia Frosinone-Empoli, terz'ultima in classifica. I salentini di Gotti, già certi della salvezza, restano fermi a 37.

La Fiorentina rimonta il Monza, scavalca il Napoli prossimo avversario e si prende l'ottavo posto. I viola di Italiano, attesi dalla finale di Conference League il 29 maggio, si impongono 2-1 sui brianzoli al Franchi nel posticipo che ha chiuso la 36/a giornata di Serie A. Gli ospiti sbloccano il risultato con il colpo di testa vincente di Djuric, su cross di Mota, dopo nove minuti.

Nico Gonzalez firma, su traversone di Barak, il pareggio per i viola al 32'. Nella ripresa, Arthur Melo sigla con un diagonale destro la rete decisiva (78'). I tre punti proiettano la Fiorentina a quota 53 in classifica. Il Monza resta fermo a 45.