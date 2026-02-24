Mariangela Spedicato, morta a 51 anni una delle prime donne carabiniere: il dolore di Meloni

Morta a 51 anni Mariangela Spedicato, una delle prime donne a ottenere il titolo di marescialla. Dopo aver iniziato la sua carriera in Veneto, la luogotenente dei carabinieri era diventata un vero e proprio esempio per tutte le sue colleghe. Originaria di Carmiano, in provincia di Lecce, dove era nata e cresciuta, non solo lavorava ma aveva anche deciso di continuare gli studi, ottenendo una laurea in Psicologia.

"Con tristezza apprendo della scomparsa di Mariangela Spedicato, Luogotenente dei Carabinieri e tra le prime donne a indossare l’uniforme dell’Arma. Punto di riferimento per colleghi e cittadini, ha svolto il suo servizio con dedizione, professionalità e una sensibilità rara. Ha affrontato la malattia con dignità e coraggio, lasciando in chi l’ha conosciuta un esempio luminoso di forza. Alla famiglia, ai suoi cari e all’Arma dei Carabinieri rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sentito cordoglio. L’Italia le è grata", ha scritto in un messaggio condiviso sui social la premier Giorgia Meloni, esprimendo dolore e cordoglio per la grave perdita.

“Questa sua sensibilità le aveva permesso di interpretare il servizio con una dote rara - hanno scritto sulla pagina dell’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana - coniugare il rigore dell'uniforme con una profonda capacità di ascolto e comprensione dell’animo umano. Un punto di riferimento costante per l’istituzione e per i cittadini. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Chi l’ha conosciuta ne ricorda la forza d’animo e la compostezza esemplare con cui ha affrontato anche la prova più dura della vita. L’Arma perde una delle sue pioniere, una donna che ha servito il Paese con amore e dedizione assoluta”.