Adriano Panatta, sentenza su Jannik Sinner: "Non ci sono dubbi, è fuori"

Per Adriano Panatta, Jannik Sinner non giocherà il prossimo Roland Garros. Sarebbe troppo rischioso partecipare a un torneo di uno Slam così dispendioso, senza un adeguato allenamento: “Sinner non lo fa il Roland Garros — ha spiegato l’ex campione dell’Open francese nel 1976 ai microfoni di Rainews24 — è troppo rischioso, se rimani fermo 15 giorni senza allenarti non puoi andare a un torneo faticoso come uno Slam. Poi deciderà lui con il suo manager”. Il numero due al mondo sta lavorando al J Medical per recuperare dal problema all’anca: “Quando tornerà a casa deciderà insieme ai medici e al suo staff: lui soffre a stare fermo ma sa bene che deve essere prudente”, ha detto ancora Panatta.

Intanto potrebbe diventare numero uno anche senza giocare, nel caso che Djokovic non vince il torneo francese. Scongiurato il rischio Medvedev, che non ha fatto l’accoppiata di vittorie tra Roma e Parigi: “Pensiamo di avere tutto sotto controllo — ha concluso Panatta — ma mi fermo fino a che non risolvo bene il problema, perché non voglio buttare via magari tre anni di carriera. Non ho fretta, curare il corpo è la cosa più importante”.

Ciò potrebbe avvenire infatti secondo i dati. Al momento, il serbo rimane al comando del ranking Atp con 9.860 punti, ma dovrà scartare i 2.000 punti ottenuti 12 mesi fa per il successo sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano, invece, è a quota 8.770 punti, dopo aver rinunciato al torneo della capitale a causa di un problema all’anca, e la cambiale per il risultato ottenuto lo scorso anno nella capitale francese è pari ad appena 45 punti (perse al secondo turno contro il tedesco Altmaier). Novak Djokovic scenderà dunque a 7.860 punti quando inizierà il Roland Garros, mentre Jannik Sinner lo incomincerà con 8.725 punti.

Nel caso però che Nole non arrivasse in finale dello Slam, fermandosi in semifinale, guadagnerebbe 800 punti e si porterebbe a 8.660 punti, rimanendo alle spalle dell’azzurro. Per restare numero uno del mondo, senza Sinner in campo o fuori dovrebbe raggiungere almeno la già citata finale dello Slam francese, ottenendo così 1.300 punti perdendola (9.160 punti in graduatoria) e 2.000 punti vincendola (9.860). Se il serbo raggiungesse l’atto conclusivo in Francia, al tennista altoatesino servirebbe raggiungere la finale per superarlo nel ranking Atp, dato che con i 1.300 punti della sconfitta si porterebbero a 10.025 punti, con i 2.000 del successo volerebbe invece a 10.725.