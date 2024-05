Marcell Jacobs vince i 100 metri al Roma Sprint Festival ma non va sotti i 10"

18 maggio 2024 a

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri del ’Roma Sprint Festival’ allo Stadio dei Marmi fermando i crono sui 10"07 con 1.1 metri al secondo di vento a favore.

Il crono ottenuto oggi a Roma dal campione olimpico ed europeo è il primato stagionale dopo il 10"11 corso tre settimane fa in Florida. Alle spalle di Jacobs, allenato dall’autunno scorso da Rana Raider, l’azzurro Chituru Ali (Fiamme Gialle) con 10"11. Terzo Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) con 10"13. Dei primi tre, Marcell Jacobs ha avuto il tempo più alto di reazione dall’uscita dai blocchi di partenza. Il programma di Jacobs di avvicinamento agli Europei di Roma prevede il 28 maggio i 100 metri del meeting del Continental Tour Gold ad Ostrava in Repubblica Ceca e due giorni l’impegno in Diamond League a Oslo dove affronterà lo statunitense Fred Kerley.

"Penso che se tutto va come dovrebbe andare e per come sto correndo adesso negli ultimi allenamenti, sì, poi bisogna farlo in gara", aveva detto Jacobs rispondendo alla domanda se era già in grado di correre sotto i 10 secondi. "Mi aspetto di riuscire ad aggiungere qualche pezzo al puzzle rispetto alla gara di Jacksonville, abbiamo scaricato un po' e siamo scesi un pò di più in quei dettagli che là mi erano mancati, soprattutto la parte dei blocchi (partenza, ndr)", aveva aggiunto il campione olimpico.