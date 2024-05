Stefano Pioli si sfoga davanti alle telecamere: "Secondo posto scadente?"

19 maggio 2024 a

"Il risultato è troppo netto. Abbiamo concesso 4 tiri e subito 3 gol. Nel primo tempo siamo stati disattenti sui due traversoni e siamo stati puniti. Loro sono stati più determinati". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta del Milan a Torino.

"Quest’anno siamo stati i migliori dei normali. L’Inter ha fatto qualcosa di straordinario. Oggi il Toro ci ha messo qualcosa in più - aggiunge il tecnico rossonero -. Contro la Salernitana sarà l’ultima partita e poi vedremo. Da troppi mesi si parla del mio futuro e la squadra è stata veramente brava a seguirmi. Faccio i complimenti ai miei giocatori per questo. Gli unici rammarichi della stagione sono le uscite dalla Champions e quella dall’Europa League con la Roma. Quello di stasera è l’emblema della nostra stagione dal punto di vista difensivo. C’è stata una situazione non semplice attorno a noi, che abbiamo però gestito nel migliore dei modi".

Torino, sogno Europa: batte il Milan 3-1 e supera il Napoli

Poi ha aggiunto: "Non ho appuntamenti con la società, in questi anni ci siamo sempre ritrovati a fine campionato. Non ho parlato con nessuna altra squadra - aggiunge -. Ho troppo rispetto per questo club e non sto pensando ad altro. Ci penserò quando sarà il momento giusto. Sono stati cinque anni belli e intensi, ora sono concentrato sul chiudere la stagione". Infine, ai microfoni di Dazn, aggiunge: "In questi anni abbiamo fatto salire le aspettative di tutti, ora sembra che un secondo posto sia un risultato scadente. Sapete benissimo che non è così. Tutti i giocatori che ho avuto durante questo percorso mi hanno dato tanto. Abbiamo avuto un grande rapporto, io ho dato e anche loro mi hanno dato".