Roma, un gol di Lukaku contro il Genoa blinda il sesto posto e regala una speranza Champions

Lukaku regala alla Roma il gol con cui i giallorossi superano il Genoa, 1-0 il finale, nella 37esima giornata del campionato di Serie A. Un gol seguito da un cartellino giallo pesante perché il belga era diffidato. Non ci sarà contro l'Empoli e chissà se Lukaku resterà in giallorosso.

De Rossi tiene vive le speranze Champions, anche se sarà un incastro. Per l'ultima partita della stagione all'Olimpico, De Rossi lancia Baldanzi titolare dal 1' con Pellegrini e Lukaku.

In casa Genoa, Gilardino, fresco del prolungamento del contratto con i liguri per altri due anni, schiera dal 1' l'ex del match Kevin Strootman e tiene fuori Gudmundsson.

La Roma tiene l'iniziativa, ma per il primo tentativo ci vuole il 23' con Baldanzi che arriva a colpire al volo dal limite, la palla finisce alta sulla traversa. Il Genoa tenta qualche iniziativa offensiva, ma non crea nulla di pericoloso se non un tiro di retegui che si spegne a lato della porta difesa da Svilar. Al 31' ci prova Cristante dal limite, palla alta sulla traversa. Inizio ripresa stesso copione.

La Roma riparte provandoci. Sempre Cristante, il numero 4 questa volta centra lo specchio della porta, ma la palla è centrale. Dopo l'ora di gioco De Rossi prova la svolta inserendo Dybala e El Shaarawy per Pellegrini e Baldanzi. Il Genoa è compatto, ma al 68' prende una ripartenza. Lukaku se ne va e arriva al tiro respinto da Martinez. Al 72', nel momento di massima pressione, la Roma rimane in 10. Paredes prende un rosso diretto per proteste dopo essere stato ammonito.

Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di De Rossi non demorde. Al 79' Angelino impegna Martinez con una botta da fuori area. Passano pochi secondi e Lukaku trova il gol del vantaggio con un colpo di testa su cross di El Shaarawy. L''Olimpico' eplode di gioia. Il numero 90, diffidato, si fa ammonire. Il suo campionato finisce pochi minuti dopo quando, sostituito, esce tra gli applausi. Nel finale al 90' brivido per la Roma con un cross di Vitinha che attraversa l'area senza essere toccato da nessuno. Al 92' Dybala, entrato nella ripresa, viene sostituito da Kristensen. Finisce con Svilar che vola al 93' a salvare su un tiro da fuori di Malinovskyi. La Roma, grazie a questo successo è aritmeticamente sesta, ma il sogno Champions continua. Incastri permettendo.