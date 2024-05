Marcus Thuram preso a schiaffi dal padre in campo: Inter, clamoroso alla festa-scudetto

Roberto Tortora 20 maggio 2024 a

a

a

Festeggiare sì, irretire gli avversari no. Soprattutto se hanno fatto parte del proprio passato. È questa la breve lectio magistralis che Lilian Thuram ha fornito al figlio Marcus con uno scappellotto paterno dal quale l’attaccante dell’Inter è sfuggito ridendo.

Il tutto è accaduto durante le celebrazioni per il ventesimo scudetto dell’Inter, con la consegna del trofeo da parte della Lega dopo il pari 1-1 contro la Lazio a San Siro, ultima casalinga dei nerazzurri della stagione. Quindi, è partita la festa a suon di canti e cori. E, quando dalla curva interista parte il più classico dei “Chi non saltà juventino è”, Marcus Thuram non esita a saltare e cantare con la curva. Papà Lilian, però, presente in campo e nonostante indossi la maglia nerazzurra del figlio, subito lo va a richiamare con un ceffone paterno nel momento giusto. Il tutto, con somma soddisfazione dei tifosi della Juventus, che apprezzano ancor di più quello che resta un autentico idolo bianconero.

La Lazio ci spera con un gol di Kamada, l'Inter pareggia sul finale. E parte la festa scudetto

Perché va bene la festa, va bene il lasciarsi andare, ma non deve mai mancare il rispetto verso la squadra del papà. Anche perché, quasi vent’anni fa, campionato 2004-05, il piccolo Marcus aveva partecipato allo Stadio Delle Alpi anche alla festa dello Scudetto juventino, proprio in braccio a papà e con tanto di foto a ricordarlo ancora.

https://x.com/juve_belgique/status/1792294166178803745/video/1

Con un risalto più cupo e decisamente ben altra negatività è stata accolta, invece, l’esultanza di Juan Cuadrado nella sera dei festeggiamenti sul bus scoperto in giro per la città di Milano. Anche il colombiano si era macchiato della colpa di aver cantato e saltato al coro “chi non salta bianconero è”. Con un’aggravante, cioè la sua militanza per 8 stagioni (314 presenze, 26 gol) con la maglia bianconera, al contrario di Marcus Thuram che, fin qui, è stato solo nerazzurro da calciatore in Italia. Addirittura, è stata lanciata una petizione online da parte di un tifoso bianconero per far rimuovere Juan Cuadrado da J-Museum, con questa motivazione: “Juan Cuadrado, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, ha preso parte al coro 'Chi non salta bianconero è' saltando e, di conseguenza, ha messo una pietra tombale sulla sua avventura alla Juventus".

https://x.com/DAZN_IT/status/1792276421764661341/video/1