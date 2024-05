Jannik Sinner gioca il Roland Garros: caccia grossa al numero 1 di Djokovic

21 maggio 2024 a

L'annuncio che tutti i tifosi stavano aspettando: Jannik Sinner ci sarà al Roland Garros. Il tennista altoatesino è rimasto in dubbio fino all'ultimo a causa dell'infortunio all'anca rimediato sui campi di Madrid. Il problema l'aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia e anche Parigi sembrava essere in dubbio. Lo stesso Sinner, che aveva deciso di curarsi presso il J Medical di Torino, aveva definito l'infortunio "più grave del previsto". In tanti avevano quindi temuto che l'appuntamento con il secondo slam sarebbe stato rovinato dall'anca dolorante del tennista.

Poco fa è arrivata la notizia in cui tutti speravano: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 2 al mondo ha dato esito positivo e quindi i medici hanno dato l'ok alla partenza per Parigi, direzione Roland Garros. Seppur non al meglio, Jannik Sinner scenderà in campo come l'unico ad aver vinto uno slam in questa stagione e quindi fra i grandi favoriti per il torneo francese

Oltre alla soddisfazione di poter competere per un'altra vittoria, l'azzurro lancerà l'assalto alla prima posizione del ranking Atp. Le condizioni per diventare il numero 1 ci sono tutte: se infatti Djokovic non arrivasse in semifinale a Ginevra e non raggiungesse la finale del Roland Garros, Sinner potrebbe essere primo senza nemmeno giocare.