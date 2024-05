Novak Djokovic, spasmi e tremori incontrollati: il video da Ginevra fa paura

25 maggio 2024 a

Cosa sta succendendo a Nole Djokovic? Il serbo numero 1 al mondo è stato sconfitto in semifinale a Ginevra (Atp 250) dal ceco Machac (numero 44 al mondo) con il punteggio di 6-4 0-6 6-1.

Ma non è tanto la brutta prova del fenomeno del tennis mondiale a preoccupare, peraltro l'ennesima di questo 2024 fin qui da dimenticare. E nemmeno il fatto che l'azzurro Jannik Sinner, impegnato al Roland Garros, con questo risultato sia già oggi di fatto il nuovo numero 1 del Ranking Atp.

Il Joker arriva a Parigi (dove dovrà difendere il titolo vinto nel 2023) nelle peggiori condizioni possibili, psicologiche e fisiche. Hanno fatto il giro del mondo infatti le immagini inquietanti del tremore incontrollato delle sue mani: in una pausa del match contro Machac, Djokovic seduto fatica a tenere la borraccia con le mani, scosse da spasmi fortissimi. Già nelle scorse settimane il 37enne aveva mostrato lo stesso problema, motivandolo con una forte stanchezza. Il fatto che la sua partita sia stata una montagna russa (cinque game persi di fila nel primo set, la riscossa roboante nel secondo e il crollo altrettanto clamoroso nel terzo) conferma come il serbo non sia in condizioni di fornire alcuna garanzia atletica.

Ora, per restare sul trono della classifica mondiale, dovrà arrivare perlomeno in semifinale a Parigi. Ipotesi difficile, visto il momento. E lui stesso ammette, deluso: "Le cose sono quelle che sono, non mi vedo come il favorito a Parigi"