Gp Monaco, pole da urlo per Leclerc e tracollo Verstappen: cresce la febbre-Ferrari

25 maggio 2024 a

a

a

Una Ferrari e un Charles Leclerc da sogno in qualifica a Montecarlo: nel Gp di casa, il monegasco strappa infatti una clamorosa pole-position, per lui la terza sulle strade del Principato dopo quelle del 2021 e 2022. Al fianco di Leclerc, in seconda piazza, ecco Oscar Piastri, alla guida di una McLaren sempre più temibile. Terza posizione per l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, a dimostrazione del fatto che la rossa c'è. Eccome...

Ma, ancor più clamoroso, il cannibale Max Verstappen chiude soltanto in sesta posizione: in quarta posizione scatterà Lando Norris sulla seconda McLaren, dunque in quinta ecco George Russell su Williams. Settima posizione, dietro a Verstappen, per Lewis Hamilton su Mercedes, dunque Tsunoda, Albon e Gasly. Clamorosa l'eliminazione in Q1 per Sergio Perez, che scatterà dalla terz'ultima posizione: altro indizio che fa pensare come la Red Bull possa essere seriamente in difficoltà. Altrettanto clamorosa l'eliminazione sempre in Q1 di Fernando Alonso, soltanto 16esimo sulla sua Aston Martin.

Gp Imola, vince Verstappen. Ferrari sul podio al terzo posto con Leclerc

Per Leclerc, l'occasione è enorme: scatta dalla pole a Monaco e può provare a rompere la maledizione col gp di casa, che da quando è in Ferrari gli ha riservato soltanto beffe atroci e gare disastrose. Occasione doppia, in verità, con Verstappen così staccato sulla griglia di partenza. Gli aggiornamenti Ferrari, insomma, sembrano funzionare. Gara dopo gara, il gap con la Red Bull pare diminuire. E, chissà, magari presto si potrà anche cominciare a pensare davvero in grande.

"Ogni due gare devo parlargli e calmarli": Leclerc-Sainz, come stanno le cose in Ferrari

Leclerc, in qualifica, si è reso protagonista di una doppia magia: nel Q3, ovvero nel momento decisivo, ha messo a segno due giri veloci in sequenza, con un primo tentativo veloce in 1'10"418 che sarebbe già stato sufficiente per la pole position, visto che Piastri si è fermato a 1'10"424. Ma Leclerc si è spinto oltre e nel secondo tentativo ha limato il miglior tempo e ha chiuso con un fantastico 1'10"270, con Piastri a 154 millesimi di distacco.

Ovvia e doverosa la gioia del ferrarista. "È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento. Le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi dobbiamo mettere tutto insieme domani", ha commentato. "Ho bisogno di fare una buona partenza domani e se ci riuscirò spero che Carlos possa seguirmi e andare con me davanti a tutti - ha aggiunto -. Se saremo in due lì davanti potremo controllare la gara e puntare ad un grande risultato", ha concluso Leclerc.