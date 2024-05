Jannik Sinner, una magia con la racchetta: il video lascia senza parole

25 maggio 2024 a

Ci siamo, Jannik Sinner inizierà il suo Roland Garros il prossimo lunedì contro l'americano Cristopher Eubanks: dopo una lunga attesa, come è noto, ha confermato la sua presenza allo slam parigino. Certo, ha anche aggiunto: "Non aspettatevi miracoli". Ma nonostante le sue parole e la preparazione a metà a causa dell'infortunio all'anca, l'attesa è spasmodica e le aspettative restano altissime.

Nel frattempo, Jannik si allena sulla terra rossa. Ed è proprio da uno di questi allenamenti che ne esce un video che ha fatto subito il giro del mondo. Un video che mostra una sorta di "colpo magico" del tennista altoatesino.

Video su questo argomento Jannik Sinner verso il Roland Garros: "Non aspettatevi magie"

Nelle immagini si vede il ragazzo di San Candido servire, per poi recuperare dopo la risposta la pallina. Il punto è "come" la pallina viene recuperata: con un abile gioco di polso e una sensibilità da "alieno", ecco che la pallina lanciata a tutta velocità si adagia come se nulla fosse, immobile in una frazione di secondo, sul piatto di corde della racchetta. Un colpo ad effetto, con quella racchetta che sembra in tutto e per tutto un prolungamento del braccio e delle mani di Jannik. Un colpo che, ovviamente, ha impressionato anche gli spettatori presenti sugli spalti: sembrava una magia, appunto.