L'Eredità, "forzato e costruito": bufera sul torneo dei campioni

Giovanni il concorrente arrivato alla Ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata del Torneo dei Super Campioni andata in onda ieri sera, venerdì 6 giugno. Il concorrente ha avuto la meglio dopo un Triello con Christian e Antonio, che poi è stato battuto anche ai 100 secondi per uno scivolone su Perry Mason. Rispondendo a una domanda sul lavoro di quest'ultimo nei famosi romanzi, Antonio ha detto che il protagonista è un investigatore. In realtà, però, è un avvocato. A indovinare la risposta è stato Giovanni, che così ha avuto accesso all'ultima sfida.

In molti, sui social, hanno criticato il campione per non aver indovinato la soluzione della serata. "Dai che non era difficile", ha scritto per esempio, un utente. Un altro invece: "Giovanni alla ghigliottina sempre così così". E ancora: "Perché sbagliano tutti, uffi", "Ma solo a me non piace questo torneo dei campioni? Mi sa di parecchio forzato e costruito…".