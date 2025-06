Spalletti, “è il migliore”: come fa infuriare tutti

"Io faccio sempre capo a questo gruppo qui, è un gruppo che ho scelto e guardato. Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato": Luciano Spalletti, ct della Nazionale, lo ha detto ai microfoni della Rai difendendo il suo lavoro dopo la partita persa clamorosamente contro la Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

A caldo, quindi, subito dopo il triplice fischio che ha sancito il 3-0 finale, l'allenatore non ha mostrato perplessità o dubbi sul metodo. Il progetto, a suo dire, non è da mettere in discussione. E, di conseguenza, è disposto ad andare avanti. Poi, facendo un'analisi del match ha spiegato: "Il primo gol era evitabile, poi negli spazi larghi loro hanno un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà ed è stato tutto molto difficile". E ancora: "Dopo il 2-0 loro si sono ripiegati, aspettavano bene a metà campo e gli spazi era difficile trovarli e soprattutto la mancanza di giocatori che fanno l'uno contro uno e saltano l'avversario in certe circostanze fanno la differenza".