Serie A, la Juve chiude il campionato con una vittoria: 2-0 al Monza

25 maggio 2024 a

a

a

Nell'ultima giornata di Serie A, la Juventus ha superato all'Allianz Stadium di Torino il Monza per 2-0. Reti di Chiesa al 26' e di Alex Sandro al 28'. Brianzoli in 10 uomini all'89' per l'espulsione di Zerbin. I tifosi della Juventus hanno salutato Alex Sandro con una standing ovation. Dopo otto anni e 326 presenze con la maglia bianconera, il terzino brasiliano ha infatti detto addio al club. Con questo risultato la formazione bianconera chiude al terzo posto in solitaria con 71 punti.