Roland Garros, Sinner batte Eubanks all'esordio. Ma c'è un campanello d'allarme

Al Roland Garros tutto (abbastanza) facile per Jannik Sinner: il 22enne altoatesino, che aveva saltato per un problema all'anca gli Internazionali di Roma dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid, torna in campo e vince all'esordio contro l'americano Christopher Eubanks.

Successo in tre set per 6-3, 6-3, 6-4 al primo match dopo circa un mese di stop. L'azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non ha accusato fastidi all'anca e ha alzato il livello nei momenti cruciali. Ancora incerto al servizio, fondamentale in cui Jannik può senz'altro alzare il livello a torneo in corso: ha concesso al rivale, infatti, la bellezza di 10 palle break, pur annullandone nove. Al 2° turno Jannik affronterà il veterano francese Richard Gasquet, beniamino di casa.

"Sono contento di essere tornato in campo - sono state le parole a caldo di Sinner -, il Roland Garros è un torneo speciale per me perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam. Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno, sono felice della performance di oggi. L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto. Non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla. Grazie a tutti per l'aiuto e il supporto".

Dopo aver annunciato la sua partecipazione allo slam di Parigi, l'appuntamento più prestigioso della stagione sulla terra rossa, sempre Jannik aveva avvisato: "Non aspettatevi magie". Forse non sarà ancora magico, ma il livello del fenomeno italiano è già più che accettabile".