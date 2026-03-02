Sinner a Indian Wells, "è rimasto a casa": assenza pesante nel momento peggiore

Nelle ultime settimane Jannik Sinner è tornato al centro dell’attenzione, non per successi, ma per due risultati che hanno fatto discutere: la semifinale persa agli Australian Open contro un ritrovato Novak Djokovic, e l’uscita nei quarti dell’Atp 500 di Doha ad opera del giovane ceco Jakub Menšík. Più che una caduta, questi risultati certificano un rallentamento momentaneo. Lo stesso altoatesino ha parlato di “piccolo down”, definizione che descrive meglio di tante analisi tecniche un momento fisiologico in una carriera costruita finora con impressionante continuità.
Proprio la costanza di Sinner ha abituato pubblico e addetti ai lavori a risultati regolari, rendendo ogni sconfitta quasi inattesa. Da qui nasce la narrazione di una “crisi”, alimentata da parte del tifo e amplificata da testate internazionali, soprattutto spagnole, che confrontano ogni flessione dell’azzurro con la crescita costante del rivale numero uno del ranking, Carlos Alcaraz. Il confronto tra i due è diventato la lente attraverso cui si giudicano le prestazioni. Ma il tennis moderno è logorante e non consente picchi permanenti: la differenza tra un campione e un ottimo giocatore sta nella gestione di questi passaggi.
La risposta di Sinner arriva sul campo: gli allenamenti a Indian Wells mostrano un lavoro mirato su fondamentali e dettagli. Servizio, percentuali e variazioni, così come il dritto, sono stati al centro della preparazione insieme a Cameron Norrie, Zizou Bergs e Raphaël Collignon.
A guidare il lavoro c’è Darren Cahill, con Simone Vagnozzi che rientrerà a Miami, in una strategia di alternanza per preservare energia e concentrazione. Indian Wells sarà una prima verifica concreta. Non tanto per il titolo, quanto per qualità del gioco e solidità mentale. Se servizio e dritto torneranno a sostenere e dettare ritmo, il “piccolo down” resterà un episodio, e la rincorsa di Sinner verso il vertice riprenderà il suo corso naturale.