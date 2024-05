Cile, buffetto in testa del portiere? Il rigore più surreale nella storia del calcio

27 maggio 2024 a

In Italia lamentarsi del var è uno sport nazionale e quest'anno gli arbitri nostrani non hanno fatto nulla per evitarsi le critiche peggiori. Di errori in Serie A ne abbiamo visti tantissimi, anche clamorosi. Certo, nulla a confronto con quanto è accaduto in Cile durante l'ultimo weekend di campionato. Nella serie B del Paese sudamericano, il direttore di gara è stato protagonista di un calcio di rigore surreale.

La partita in questione è quella fra Deportes Melipilla e Provincial Osorno: la gara, momentaneamente sul 2-1 per il Malipilla, è stata interrotta da un penalty assegnato agli ospiti per un contatto fra portiere e attaccante. Una pericolosa uscita? Portiere a valanga sui piedi del centravanti? Nulla di tutto questo. Dopo aver recuperato il pallone, l'estremo difensore dei padroni di casa ha dato un buffetto sulla testa all'avversario.

Un gesto per nulla violento e che non ha causato problemi all'avversario, ma che per l'arbitro è bastato ad assegnare il calcio di rigore. Il video dell'accaduto ha fatto il giro dei social, scatenando indignazione e anche molte risate per la scelta dell'arbitro. La partita, dopo il gol del 2-2 su rigore, è terminata con altri due gol che hanno portato il risultato sul 3-3 finale.

Seconda divisione in Cile, fischiato questo rigore



pic.twitter.com/ceT4kgSEUD — Simone Gamberini (@Slg_29) May 26, 2024