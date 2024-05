Jannik Sinner pazzo di Anna Kalinskaya: c'è Nadal? La clamorosa scelta dell'azzurro

29 maggio 2024 a

Cosa non si fa per amore. Jannik Sinner è una macchina da tennis, ma poche ore dopo il successo all'esordio al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks (superato abbastanza agevolmente in tre set) si è concesso un mezzo diversivo.

A Parigi ieri è stato il giorno non solo del ritorno in campo del 22enne altoatesino dopo un mese di stop per il problema all'anca (con ritiro a Madrid e forfait agli Internazionali di Roma), ma soprattutto del match tra Rafa Nadal e Zverev. A 38 anni, lo spagnolo che a Parigi ha vinto 14 volte lo Slam, si è congedato tra la commozione generale perdendo in tre set. Un tramonto (annunciato e inevitabile, ma a suo modo storico) a cui però non ha assistito Jannik.

Il numero 2 del ranking mondiale ha infatti preferito assistere a un match che decisamente non resterà nelle pagine di questo sport, quello tra la russa Anna Kalinskaya e la francese Burel, vinto dalla russa 7-6 7-5. Scelta bizzarra? Non proprio, perché Sinner ha deciso con il cuore: la 25enne di Mosca, numero 23 del ranking Wta, è infatti la sua nuova ragazza. Ad ammetterlo proprio il riservatissimo ragazzo di San Candido, dopo il match contro Eubanks: "Sì, stiamo insieme", ha confermato dando il benservito alla sua ex Maria Braccini in mondovisione.

D'altronde, la bella Anna (ex di un altro tennista di grido, l'australiano Nick Kirgyos) era stata pizzicata in dolce compagnia con Sinner da Dagospia in un lussuoso e rinomato ristorante di Parigi, alla vigilia del primo turno, ed era stata beccata a sua volta sugli spalti a fare il tifo per l'italiano contro Eubanks, sia pure con grande discrezione. Favore ricambiato, insomma: tra fidanzati si fa così e il grande Rafa capirà.

Nel frattempo, Sinner si prepara al secondo turno dove affronterà il veterano e beniamino di casa Richard Gasquet. Per gli analisti il numero 2 del mondo non dovrebbe avere problemi: quote rasoterra a 1,02 su Snai per il passaggio al terzo turno dell'altoatesino, mentre il colpo dell'esperto francese (124° nella classifica Atp) oscilla tra 11 e 13 volte la posta su Goldbet e Better.