Fredy Guarin, il dramma: "Sono un alcolizzato, vi svelo più basso che ho toccato"

L’alcol come problema serio, il matrimonio finito nel peggiore dei modi come già si sapeva da tempo. Per l’ex Inter Fredy Guarin è un momento terribile, e il calciatore colombiano ha confermato tutto nell’intervista a Semana.com, dicendo però di stare meglio oggi: “Sono felice, non cambierei questa vita per nulla al mondo — dice — Vivo giorno per giorno. Voglio davvero poter vivere una vita normale, calma e pianificata. Oggi sono completamente in pace e desideroso di vivere la vita di una persona normale, una persona che si alza, si allena, lavora, torna a casa la sera e si riposa”.

Perché prima “non avevo una vita normale — spiega — Quando mi sono ritirato dal calcio e soprattutto nel modo in cui mi sono ritirato, che non era appropriato (nel 2021 ha chiuso coi Millonarios di Bogotà dopo una brutta storia di violenza domestica, ndr), mi è rimasta la sensazione: cosa faccio adesso?”.

Guarin non era preparato per un addio così improvviso: “Sono rimasto impotente e ho preso decisioni che non erano buone — dice ancora — Ho dovuto imparare. Torno indietro per ricordare le cose brutte che ho fatto, andare avanti e continuare a vivere la vita migliore”. La decisione è stata “quella di aggrapparmi all'alcol, ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone, ho fatto stare male i miei cari, la mia cerchia sociale e la mia famiglia. L'alcol è sempre stato il peggior fattore scatenante per tutto ciò che vedevi. Sono un alcolizzato e lo ammetto. Sono un dipendente in via di guarigione. Ricordo cosa non è stato fatto bene, cosa è stato fatto male. L’apprendimento è una grande motivazione. Sono stato un alcolizzato sociale per diversi anni. Mentre ero attivo nel calcio, vivevo in un consumo. Da lì è iniziato il mio comportamento, prendendo decisioni sbagliate. Quando ho lasciato i Millonarios è stato il punto più basso che ho toccato, perché in questi ultimi tre anni ho toccato il fondo della mia dipendenza".

E ancora: "Non lavoravo più, avevo perso la mia dignità, la mia cerchia sociale ristretta, la fiducia delle persone care e la cosa più importante e preziosa che ho, ovvero i miei tre figli — continua Guarin — Ho perso molte cose di valore sentimentale e amoroso. È arrivato un punto in cui non potevo più continuare così. Ho dovuto chiedere aiuto, lo avevo già fatto diverse volte, ma avevo ricadute. Ho dovuto arrendermi e donarmi al mio sé superiore, ad alcuni professionisti con cui sto lavorando per poter rimediare a tante cose che non erano state fatte bene. Riacquistare la fiducia mia, dei miei figli e dei miei parenti. Accettarmi era la cosa principale. Non potevo farcela da solo e mi sono lasciato aiutare. Sono in quel processo. Posso tranquillamente dire: questo è quello definitivo. Ho già bussato alla porta del diavolo e non è il massimo".

I suoi problemi gli hanno fatto perdere gli affetti più cari: "Puoi dire e sentire che ho perso i miei figli, ma loro non hanno mai perso me — dice ancora l’ex Inter — Erano lì a pregare, a provare, quando hanno dovuto tacere, hanno taciuto. Posso dire che i miei genitori erano, sono e saranno lì per me come figlio. Erano nel peggio, nella perversione del figlio. Erano sempre con amore, da quella parte mi sento felice, contento. Presto li abbraccerò, dirò loro che li amo e li ringrazierò di tutto. Con i miei figli siamo in questo processo. Sto recuperando i miei tre figli. Dio mi dà forza ogni giorno e una vita sobria e sana, per poter dare loro tutto pulito e l'amore infinito che ho".

Si passa poi alla moglie di Fredy, quella persa in maniera irrecuperabile: "Ho perso il mio matrimonio, ho perso la mia casa, la mia famiglia — conclude Guarin — Stiamo parlando di Andreina Fiallo. Tutto a causa dell'alcol, perché mentre consumavo ho preso decisioni sbagliate. Mi fa molto male aver perso quella casa, perché è una casa che ho costruito dall’inizio, dal nulla. È stata una grande compagna, un'ottima madre e devo accettarlo e augurarle il meglio per la sua vita. Possa lei continuare ad essere quell'eccellente madre che è e augurarle il meglio, benedizioni e che un giorno anche lei possa perdonarmi. Alla fine siamo due genitori che vogliono il meglio per i nostri figli".