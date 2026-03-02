Saelemaekers "come Bastoni", l'ultima bufera prima di Milan-Inter

Nel dibattito acceso seguito a Cremonese-Milan, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’episodio che ha visto protagonista Alexis Saelemaekers, diffidato alla vigilia del derby e finito a terra dopo un contrasto con Giuseppe Pezzella. Sui social i tifosi interisti hanno lanciato la campagna "come Bastoni", riferendosi alla famigerata simulazione del nerazzurro con la Juventus che ha portato al rosso per Kaluku, punzecchiando i cugini rossoneri per la mancata espulsione dell'esterno destro.

A fare chiarezza è intervenuto Graziano Cesari, che ha escluso con decisione l’ipotesi della simulazione.

"Non è vero che ha simulato — le parole dell’ex arbitro — Il belga va a contrasto con Pezzella fuori area e cade. L'arbitro Massa è vicino all'azione e non prende provvedimenti ed è giusto così. Vero che Saelemaekers cade dopo ma il contatto col ginocchio di Pezzella c'è. C'è impatto tra le gambe: perché mai deve essere simulazione?". Secondo l’ex arbitro, dunque, la dinamica dell’azione giustifica la caduta e la scelta del direttore di gara di non estrarre alcun cartellino.

Sulla stessa linea anche Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani, che hanno letto l’episodio come un normale fallo di gioco. "Questo era fallo, durante tutta la partita in casi simili Massa non ha mai fischiato", hanno sottolineato, evidenziando un metro arbitrale coerente nel corso dell’incontro. Cesari ha ribadito il concetto con una valutazione netta: "Era fallo”.

Spazio poi all’analisi del gol di Strahinja Pavlovic, finito anch’esso sotto la lente d’ingrandimento. Anche in questo caso Cesari non ha avuto dubbi: "Gol regolare, la palla gli sbatte sulla spalla". Nessuna irregolarità, dunque, nella rete che ha contribuito a indirizzare la partita. Gli episodi arbitrali restano al centro del confronto, ma dalle valutazioni emerse prevale l’idea di una direzione di gara in linea con quanto accaduto in campo.