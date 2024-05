Jannik Sinner, il flirt con Anna? Indiscrezioni: perché ha dovuto rivelare tutto

28 maggio 2024 a

Ora anche Jannik Sinner lo ha confermato: la tennista russa Anna Kalinskaya è la sua nuova fidanzata. Il 22enne altoatesino lo ha confessato dopo la sua vittoria al Roland Garros in tre set contro lo statunitense Christopher Eubanks. Non una mossa avventata né dettata dall’emotività, ma il frutto di una deduzione tanto saggia quanto opportuna, considerati i modi e i tempi moderni della comunicazione sui social dal quale ha sempre voluto distaccarsi.

"Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata”, ha detto Sinner in conferenza stampa. Poi l’ammissione: "Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato", precisa utilizzando quel termine che è una porta chiusa con garbo (ma con altrettanta decisione) a quel mondo che di lui vuol sapere proprio tutto in maniera ossessiva. E, tanto per non rischiare vi siano interpretazioni differenti del suo pensiero, la chiosa mette un punto esclamativo alla questione: "Mi conoscete, più di questo non parlo".

Meglio uscire allo scoperto che dissimulare, così da disinnescare la curiosità morbosa sulla sua vita privata. Meglio essere trasparenti anche nell'imporre le proprie regole d'ingaggio e tracciare una linea di confine oltre la quale non ci si può spingere. Per quanto possa essere fastidiosa la sensazione di sentirsi braccato, meglio lasciarsi fotografare col sorriso sulle labbra che subire appostamenti. Prima del passo e chiudo finale e di pensare alla prossima sfida, in programma mercoledì alle 11 contro Richard Gasquet.