Sinner, Boris Becker lo "stronca": "Forse avrebbe una chance"

29 maggio 2024 a

a

a

Alla fine a Parigi è riuscito a esserci, nonostante il problema all’anca che ha sofferto tra Montecarlo e Madrid e gli ha fatto dire addio in anticipo sia al Masters 1000 madrileño (dopo la sofferta vittoria su Khachanov) e agli amatissimi Internazionali d’Italia, che ha potuto assistere solo da spettatore. Al Roland Garros, Jannik Sinner non è al 100% ma proverà a superare Nole Djokovic nella posizione di numero uno al mondo.

Anche se per la leggenda del tennis, Boris Becker, "la terra battuta per il momento non è la sua superficie migliore — ha detto di recente in alcune dichiarazioni — Sui campi in cemento è una minaccia, ma sul rosso non ha ancora vinto un grande torneo. Deve dimostrare di poterlo fare. Guardiamo come è andata l’anno scorso al Roland Garros, Sinner ha perso al secondo turno contro Altmaier. Non sappiamo quanto sia in forma in questo momento. Viene da un infortunio e ha dovuto saltare il torneo di Roma".

"Le immonde sciocchezze di scribani ignoranti": caso-Sinner, chi finisce sotto accusa

"Se è in forma, forse ha una chance, ma abbiamo alcune domande su Sinner e solo il campo ci darà le risposte — ha aggiunto ancora Becker — È un giovane intelligente ed è circondato da persone di valore, quindi sono sicuro che non giocherebbe al Roland Garros se non fosse in salute. Sarebbe bello sapere esattamente qual è l’infortunio e poi potremmo avere un’idea migliore su quello che deve affrontare, ma un tennista non lo dirà mai perché potrebbe dare un vantaggio ai suoi avversari”. Nel complesso “penso che Jannik sia un grande giocatore e abbia avuto un grande anno, ma non è nel suo momento migliore sulla terra battuta — ha concluso l’ex tennista tedesco — Dobbiamo aspettare e vedere come si comporterà".

"Sono stato ammalato": il corpo di Jannik Sinner, il dettaglio che preoccupa | Guarda