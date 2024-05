Sinner batte Gasquet, avanti al Roland Garros. Il punto che fa impazzire Parigi

30 maggio 2024 a

Soffre a tratti, Jannik Sinner. Ma cresce, a tratti dà spettacolo e alla fine, inesorabile, vince. Il 22enne di San Candido, numero 2 del ranking mondiale, avanza al Roland Garros battendo al secondo turno il beniamino di casa e veterano Richard Gasquet, oggi sceso al 124 del circuito ma con ancora nelle mani colpi importanti sulla terra rossa.

L'italiano però, rientrato dopo un mese di stop per l'infortunio all'anca che lo ha fatto fermare a Madrid e saltare gli Internazionali a Roma, oggi pur ancora a mezzo servizio è troppo forte per il francese e strappa gli applausi al pubblico di Parigi, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco. Prossimo avversario di Sinner al terzo turno sarà il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e il russo Pavel Kotov.

Alla fine, più di Gasquet, a impensierire Sinner è stato il campo molto pesante. "Per me è un torneo speciale e spero di mostrare un buon tennis", ha detto alla fine della gara l'azzurro. "Mi sento meglio rispetto al primo match. So che posso migliorare su alcuni aspetti", ha proseguito riferendosi al debutto contro l'americano Eubanks. Sinner ha sottolineato l'"atmosfera incredibile'' di questa sera nello stadio Philippe Chartrier, con un tifo molto "equo e rispettoso. Grazie pe il sostegno e ci vediamo al prossimo turno".

L'immagine simbolo della serata? Uno scambio incredibile che Gasquet pensava di aver chiuso con una spettacolare volée rovesciata sotto rete, ma che Sinner ha fatto suo con un clamoroso recupero con morbidissimo rovescio in controtempo. Al francese, inquadrato impietosamente dalle telecamere, non resta che fare una smorfia a metà strada tra il disappunto e lo stupore per essersi trovato di fronte un extraterrestre della racchetta.