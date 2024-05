Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, "come nasce il loro amore": una storia di corna?

29 maggio 2024 a

La nuova fidanzata di Jannik Sinner è una persona normale, ma tutt'altro che banale. I riflettori del gossip tennistico sono da qualche giorno tutti puntati su Anna Kalinskaya, 25 anni, tre in più del fenomeno del tennis italiano e mondiale. I due fanno coppia fissa da qualche tempo e l'ufficialità è arrivata proprio dopo il debutto dell'altoatesino al Roland Garros, dopo aver battuto l'americano Eubanks. Quel suo "sì, io e Anna stiamo insieme" anziché dare forza al chiacchiericcio l'ha di fatto stroncato, perché sia lui sia Anna sono famosi per la riservatezza e la discrezione. Mai sopra le righe, mai vistosi o attratti dalla vita mondana. Tuttavia, appunto, mai banali.

Un paio di anni fa la Kalinskaya, nata a Mosca da padre russo (Nikolay) e madre ucraina (Elena, campionessa di badmington come il marito) e con fratello calciatore, scese in campo al torneo di Indian Wells con la scritta "No war" sulle scarpe. No alla guerra in Ucraina: vero è che nel mondo del tennis, cosmopolita e giramondo, il pacifismo tra gli atleti russi ha attecchito molto più velocemente che in altri settori (e in altri sport), ma quella uscita non è stata facile anche perché poi Anna, dopo essersi allenata negli Stati Uniti e poi in Francia dal guru Patrick Mouratoglou, ha deciso di tornare in patria, scegliendo la sua Mosca come quartier generale tra un viaggio e l'altro.

La ragazza di carattere ne ha parecchio, proprio come la superstar Maria Sharapova che, ironia della sorte, all'Academy a Bordighera ha di fatto svezzato tennisticamente il giovanissimo Sinner, come ricorda La Stampa. La Kalinskaya è molto meno diva di Masha, meno scenografica, forse anche meno talentuosa (finora al massimo è stata numero 24 al mondo) ma sicuramente non è mai passata inosservata.

Nel curriculum sentimentale annovera una storia con il "matto" collega australiano Nick Kirgyos, e proprio in Australia, lo scorso febbraio agli Open di Melbourne, sarebbe scoccata la simpatia con Jannik. Lei libera, lui ancora ufficialmente legato alla influencer Maria Braccini, con la quale però il rapporto era già in crisi. Sinner e Kalinskaya hanno iniziato a frequentarsi senza dare troppo nell'occhio. I due sono stati poi avvistati a Torino, dove l'azzurro ha recuperato dall'infortunio all'anca sottoponendosi alle terapie del J Medical, e infine è esploso tutto a Parigi, con quella cena galante in un prestigioso ristorante vista Senna. Impossibile, a quel punto, nascondere il loro amore.