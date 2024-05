Antonio Conte vuole la clausola "via di fuga": un terremoto in Serie A?

A.V. 30 maggio 2024 a

Antonio Conte e il Napoli continuano a lavorare per chiudere l’accordo. La fumata bianca sembra essere sempre più vicina. La stesura dei contratti del Napoli sono sempre particolari e minuziose. Sui diritti d’immagine non pare ci siano problemi, diversa è la situazione sul fronte clausole. Il tecnico leccese spinge per inserire una clausola d’uscita che gli permetterebbe di decidere entro il 30 giugno di ogni anno se proseguire o meno con De Laurentiis.

Il presidente invece, preme per ripetere quanto fatto in passato con altri allenatori, ai quali veniva data la possibilità di far scattare, in maniera unilaterale, il rinnovo ogni primavera. Intanto Conte, che avrà un budget da oltre 200 milioni che arriveranno dalla cessione di Osimhen, ha chiesto la conferma in primis di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il terzino però non ha fatto mai mistero di voler salutare la Campania anche tramite il suo agente. Sul fronte del georgiano, invece, a pesare è l’offerta del Psg di Al-Khelaifi: 100 milioni di euro nelle casse partenopee.

Gioco, mercato, coraggio. E ora anche Antonio Conte: il Rinascimento della Serie A

De Laurentiis (che ieri tramite il sito del calcio Napoli ha annunciato l’arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus come direttore sportivo) ha già pronta una proposta di rinnovo da 4,5 milioni di euro più bonus. Gli altri giocatori di cui Conte avrebbe chiesto la conferma sono: Meret Rahamani Anguissa Lobotka, Politano e Raspadori. In casa Juventus Giuntoli ha individuato nella mediana il reparto su cui fare l’investimento più oneroso. Piace molto Teun Koopmeiners: l’Atalanta chiede 60 milioni. Troppo per i bianconeri che vorrebbero chiudere a 45 milioni inserendo qualche contropartita come Soulé e Huijsen. Se non si riuscisse a chiudere è già pronta l’alternativa: Lazar Samardzic. Piacciono anche Khephren Thuram, figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello dell'attaccante dell’Inter Marcus, e Georgy Sudakov, 21enne dello Shakhtar Donetsk. E sGiuntoli sta lavorando anche sul rinnovo del contratto di Adrien Rabiot, il cui contratto scade a fine giugno.