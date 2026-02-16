Napoli, Antonio Conte gela Diletta Leotta: "Diventa stupido..."

Pragmatico, ma forse pure un po' rassegnato, Antonio Conte. A caldo, dopo il 2-2 del Maradona contro la Roma di Gian Piero Gasperini che ha spedito il Napoli a - 11 dalla capolista Inter e spento forse definitivamente il sogno già difficile di rimonta-scudetto, il tecnico degli azzurri gela Diletta Leotta in diretta su DAZN.

I campioni d'Italia uscenti ormai sono decimati dagli infortuni. L'ultimo è Rrahmani, che ironia della sorte è finito ko nell'azione che ha portato al rigore per i giallorossi. L'elenco degli indisponibili, che già conta il lungodegente De Bruyne, Di Lorenzo e McTominay, si allunga.

"Come sta Rrahmani mister?", gli chiede la Leotta. "Sinceramente non so ancora come sta Amir. Ma ormai… uno in più o uno in meno non è un problema - abbozza Conte -. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita… se ci sarà, bene altrimenti troveremo una soluzione come stiamo facendo da tempo a ogni santissima partita".

La squadra, sottolinea l'allenatore salentino, "sta onorando la maglia nonostante le difficoltà". "Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva - sottolinea a questo riguardo il tecnico - perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo in questa stagione. Sono contento per i ragazzi, è una bellissima dimostrazione di affetto. Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi".

"Rimontare la Roma due volte non era semplice – conclude -. Penso che ai punti avremmo meritato noi. È stata una partita inglese, giocata a buon ritmo. Stiamo andando oltre gli ostacoli e dobbiamo continuare su questa strada perché così che possiamo costruirci il futuro. Possiamo farlo nelle prossime 13 partite per capire quale competizione europea riusciremo a giocare".