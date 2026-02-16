Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Napoli, Antonio Conte gela Diletta Leotta: "Diventa stupido..."

lunedì 16 febbraio 2026
Napoli, Antonio Conte gela Diletta Leotta: "Diventa stupido..."

2' di lettura

Pragmatico, ma forse pure un po' rassegnato, Antonio Conte. A caldo, dopo il 2-2 del Maradona contro la Roma di Gian Piero Gasperini che ha spedito il Napoli a - 11 dalla capolista Inter e spento forse definitivamente il sogno già difficile di rimonta-scudetto, il tecnico degli azzurri gela Diletta Leotta in diretta su DAZN.

I campioni d'Italia uscenti ormai sono decimati dagli infortuni. L'ultimo è Rrahmani, che ironia della sorte è finito ko nell'azione che ha portato al rigore per i giallorossi. L'elenco degli indisponibili, che già conta il lungodegente De Bruyne, Di Lorenzo e McTominay, si allunga.

"Come sta Rrahmani mister?", gli chiede la Leotta. "Sinceramente non so ancora come sta Amir. Ma ormai… uno in più o uno in meno non è un problema - abbozza Conte -. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita… se ci sarà, bene altrimenti troveremo una soluzione come stiamo facendo da tempo a ogni santissima partita".

La squadra, sottolinea l'allenatore salentino, "sta onorando la maglia nonostante le difficoltà". "Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva - sottolinea a questo riguardo il tecnico - perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo in questa stagione. Sono contento per i ragazzi, è una bellissima dimostrazione di affetto. Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi".

"Rimontare la Roma due volte non era semplice – conclude -. Penso che ai punti avremmo meritato noi. È stata una partita inglese, giocata a buon ritmo. Stiamo andando oltre gli ostacoli e dobbiamo continuare su questa strada perché così che possiamo costruirci il futuro. Possiamo farlo nelle prossime 13 partite per capire quale competizione europea riusciremo a giocare".

tag
napoli roma
diletta leotta
antonio conte
rrahmani

Pioggia di insulti Napoli-Como, Antonio Conte perde il controllo: "Testa di ca***, vai a vedere". Verso la squalifica

Al Maradona Napoli ko ai rigori: il Como in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter

Chi si lamenta e chi no Max Allegri, siluro su Antonio Conte: "Ero sempre in testa alla classifica"

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, Ilia Malinin sconvolge il mondo: "Se mi accadesse qualcosa di brutto"

Milano-Cortina, Ilia Malinin sconvolge il mondo: "Se mi accadesse qualcosa di brutto"

Jannik Sinner? "Sta cambiando qualcosa": mondo del tennis in fibrillazione

Jannik Sinner? "Sta cambiando qualcosa": mondo del tennis in fibrillazione

Federica Brignone, clamoroso Alberto Tomba al telefono: "Per il 3° oro..."

Federica Brignone, clamoroso Alberto Tomba al telefono: "Per il 3° oro..."

Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu

Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu

Roberto Tortora