Inter, Lautaro 12 milioni? Perché è una cifra folle

Gabriele Galluccio 30 maggio 2024

Lautaro Martinez chiede 12 milioni. Legittimo, magari li vale pure in altri contesti. E però dovrebbe sapere bene che è una richiesta che l’Inter non è in grado di soddisfare né avvicinare. Se non lo capisce lui che è il capitano e che ha più volte dichiarato amore al club... Caro Lautaro, hai la possibilità di ripercorrere le orme di Zanetti, sei in un campionato in cui la fai da padrone e in una squadra che ti considera il suo centro di gravità permanente e che gioca per vincere. E allora perché mai ti presenti con una richiesta fuori dal mondo? Non si tratta di valere o meno quei soldi, ma di buonsenso: se vuoi rinnovare con l’Inter, non spari certe cifre, è semplice.

Lasciare qualche milione sul tavolo per continuare a essere il re di Milano, sponda nerazzurra, non è una brutta prospettiva. Se il punto di partenza è 12 milioni, non esiste trattativa. E allora Lautaro farebbe bene a ripensarci, se vuole avere un futuro all’Inter. Nessuno potrebbe contestare il club se lo vendesse per un prezzo congruo. Stiamo parlando di un attaccante forte, in un momento storico dove non ce ne sono tantissimi in circolazione, però allo stesso tempo non è neanche uno di quei giocatori dalle caratteristiche uniche.

Per dire, un Marcus Thuram sarebbe molto più difficile da sostituire, ha un impatto maggiore rispetto al Toro, perché i gol non sono tutto, in particolare quando 15 su 24 sono segnati contro squadre della parte destra della classifica. È meno complesso trovare un altro attaccante dotato tecnicamente come il Toro, che uno atleticamente dominante come il francese. Mettendosi nei panni di Lautaro, può essere pure comprensibile che voglia monetizzare al massimo i migliori anni della carriera, ma allora deve farlo lontano da Milano. Davanti a certe cifre la follia per l’Inter sarebbe non venderlo.