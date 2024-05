Lautaro Martinez, rissa con Trevisani: "Te la sei dimenticata?", cosa pubblica

30 maggio 2024 a

Non sono piaciute a Lautaro Martinez le parole che Riccardo Trevisani ha pronunciato nei suoi confronti nel corso della trasmissione "Fontana di Trevi" prodotta da Cronache di Spogliatoio. Un botta e risposta nel giro di poche ore, partito da alcune dichiarazioni del giornalista: "Quando ti metti la sciarpetta da interista e dici che ami il club, se poi chiedi il doppio di quello che possono darti, non vuoi negoziare, vuoi andare via — la frase — Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce?”. In Qatar, infatti, l’argentino non riuscì a trovare la via del gol, giocando titolare solo le prime due gare. Parole che non hanno fatto piacere all’argentino, che ha pubblicato una storia sul suo account Instagram mentre abbraccia la coppa del mondo accompagnata da una frase: "Traversa, ti sei dimenticato: anche quella (la coppa ndr) del mondo ho portato”.

Il riferimento social di Lautaro nei confronti di Trevisani è piuttosto chiaro, così come le frasi del giornalista sulla questione rinnovo, che si è scagliato contro l'atteggiamento e le parole del giocatore, in contrapposizione rispetto alla richiesta di aumento dell'ingaggio per rinnovare: "Lautaro ha chiesto 12, 14 e 16 milioni a salire in tre anni — ha detto ancora Trevisani — Per questo io dicevo che quando ti metti la sciarpetta da interista e dici che ami il club, se poi chiedi il doppio di quello che possono darti, non vuoi negoziare, vuoi andare via".

Insomma, il giornalista ha condannato la modalità di Lautaro: "Se invece dici io voglio 10, loro possono 8, magari l'Inter fa un mega sforzo e arriva a 9 — ha aggiunto ancora — ma se la richiesta è il doppio di quello che ti possono dare e con quello che è successo, con l’addio di Zhang, perché devi metterti in questa condizione? Non è una situazione simpatica". Trevisani ha evidenziato come anche le parole di Marotta in questo momento facciano capire come il rinnovo dell'argentino sia tutt'altro che facile: "Marotta non ha detto ci sediamo e la risolviamo — ha concluso Trevisani — ma ha detto che per l’inizio del campionato speriamo di aver rinnovato il contratto".