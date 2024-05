Jannik Sinner, chi è l'unica donna al mondo che è riuscita a scioglierlo

Leonardo Iannacci 31 maggio 2024 a

La prima volta che il pubblico italiano si è accorto di Anna era l’alba di una distratta giornata di fine gennaio allorché Jasmine Paolini l’affrontava negli ottavi dell’Australian Open. A Melbourne era notte fonda, in Italia giorno fatto. Dall’altra parte della rete c’era questa bella ragazza russa, la Kalinskaya appunto, ora agli onori della cronaca (tennistica e gossippara) per essere la nuova fiamma di Jannik Sinner. Più alta di una quindicina di centimetri della Paolini, la bella Anna liquidò la faccenda in due set e rispedì a casa Jasmine. All’azzurra andò meglio nella finale del Master 1000 di Dubai quando piegò la tenace russa in tre set. A tutti rimase nuovamente impressa nella rètina la bellezza della moscovita prima del suo tennis.

Premessa per introdurre quella che è diventata la ragazza più ammirata del circuito tennistico durante le prime giornate del Roland Garros. Non solo per il diritto bimane ma per la sua storia d’amore con Sinner e per l’avvenenza da top-model visto che Anna non disdegna di pubblicare ogni giorno sui social foto in pose da vamp che ne esaltano la silhouette, le gambe, gli occhi di ghiaccio, i capelli biondi e la giusta voglia di vivere i propri 25 anni.



DNA SPORTIVO

Nata a Mosca il 2 dicembre del 1998, quindi sotto il segno del Sagittario, Anna Nikolajevna Kalinskaja - nome che sembra uscito da un feuilleton russo d’inizio Ottocento - ha ereditato il Dna da sportiva dai genitori, Nikolay ed Elena, entrambi ottimi giocatori di badminton. È cresciuta a basket e tennis, maturando però una discreta carriera con la racchetta in mano (ora è numero 24 del mondo) e toccando il top in Australia. Ha vinto 7 tornei minori in singolare e 9 nel doppio nel circuito ITF, oltre a un titolo WTA nel doppio. Ha due cani, uno di nome Kobe - buffo incrocio fra un volpino di Pomerania e un husky siberiano- e, a differenza di Jannik che gradisce il rap, persino quello tedesco, ha una passionaccia musicale per Dua Lipa, Justin Biber e Rihanna.



Se il rosso di Sesto ama mettere sotto chiave la vita privata, la Kalinskaya si apre un po’ e ammette che la love-story è fiorita a gennaio, nei giorni di Melbourne allorché la cyborg russa si accorse del rosso di Sesto, non solo del suo rovescio: «Abbiamo cominciato a sentirci durante gli Australian Open. Una situazione normale, ma non dirò niente di più su come sono andate le cose perché rimangono nostre» ha confessato Anna, entrata nella vita di Jannik settimana dopo settimana. Già notata a Torino, dove il nostro ha curato l’anca al Medical Center della Juve, su Instagram ha sfoggiato un gioiello nuovo fiammante dopo che Sinner era stato beccato mentre usciva da una boutique di lusso di Montecarlo con un regalo in mano.

La conferma netta a Parigi: prima uno spritz bevuto insieme in un bar dell’hotel, poi una cena a lume di candela nel ristorante Langusteria dello Cheval Blanc, con romantica vista sulla Torre Eiffel. A quel punto è stato impossibile negare la cosa: sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen, Anna ha assistito alla partita d’esordio di Sinner contro Eubanks e, qualche ora dopo, il buon Jannik ha presenziato, incappucciato come fosse l’Illuminato del film Angeli e demoni, alla partita da lei vinta contro Clara Burel: «Vederlo a bordo campo mi aiuta», ha ammesso Anna che ha come obiettivo quello di entrare nelle Top 20.

Cupido ha colpito ancora: amori che vanno, amori che vengono. La relazione storica fra il rosso di Sesto e l’influencer Maria Braccini si era spenta a marzo mentre quella fra la Kalinskaya e l’australiano Nick Kyrgos, a sua volta ex di Ajla Tomljanovic che, a sua volta, è stata ex di Matteo Berrettini, era tramontata da un pezzo. Il tennis, d’altra parte, è piena zeppa di love-story fra campioni, due fra tutte: quella andata male fra Jimmy Connors e Chris Evert, sfiorita al momento delle nozze, e l’unione più solida fra Andrè Agassi e Steffi Graf (30 slam vinti in due) che ha generato un matrimonio con figliolanza. Tutto è spianato per questa nuova liason tennistica che fa già felici i paparazzi e gli amanti dei rotocalchi, fra il 22enne Jannik e la 25enne Anna. Tra i due, per ora, solo diritti e non rovesci. Se son racchette d’arancio, fioriranno.