Milan, i tifosi tremano: il Bayern Monaco fa sul serio Theo Hernandez

Il Bayern Monaco vuole fare sul serio per Theo Hernandez. La società tedesca, come scrive anche il Corriere dello Sport oggi (venerdì 31 maggio) in edicola, è pronta ad affondare il colpo per il terzino francese e a mettere sul piatto 80 milioni di euro. Il Bayern infatti potrebbe dire addio ad Alphonso Davies e vuole tutelare la propria corsia mancina, con un'offerta importantissima per il difensore rossonero che lascerebbe così la squadra dopo un’esperienza durata dal 2019.

Il contratto di Theo scadrà fra due anni e c’è chi dice che la società rossonera possa sacrificarlo per avere un tesoretto maggiore da reinvestire poi sul mercato. Il Milan, però, dovrà fare attenzione anche alla situazione legata a Mike Maignan, che dopo Euro 2024 potrebbe lasciare il club. L'incognita principale è legata all'adeguamento del suo contratto, sempre in scadenza nel 2026. Il portiere oggi guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, ma l'obiettivo è quello di alzare la portata dell'ingaggio.

Insomma, due questioni da risolvere per il Diavolo, che deve decidere del proprio futuro e per l’attacco vuole tentare l’affondo per l’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, che, secondo Calciomercato.com, avrebbe incontrato Zlatan Ibrahimovic, consulente esterno del Milan e consigliere di RedBird Capitals. Lo svedese ha presentato al giocatore il progetto tecnico del club rossonero per la prossima annata in cui, inevitabilmente, lui reciterebbe un ruolo da protagonista assoluto. E Zirkzee ha dato a Ibra il suo benestare al trasferimento a Milano