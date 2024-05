Milan-Fonseca, il sacrificio per fare mercato: il big pronto ad andarsene

31 maggio 2024 a

Il grande addio di questa stagione, in casa Milan, potrebbe essere Theo Hernandez. Sul terzino francese c’è come si sa il Bayern Monaco e da Casa Milan sono stati chiarissimi: nessuno è incedibile, ma l'offerta dev'essere impossibile da rifiutare.

Il che, in soldoni, fa non meno di 70-80 milioni, un gruzzoletto che permetterebbe ai rossoneri di muoversi sul mercato con grande disinvoltura e di rinforzare la rosa in vista di una stagione che sarà molto impegnativa. Tra riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers e l'eventuale cessione di Theo, Furlani e Moncada potrebbero trovarsi ad avere quasi duecento milioni da investire. Tanti, tantissimi soldi.

E occhio anche a Mike Maignan, l’idea è quella di trovare la quadra per il rinnovo sperando, magari, che una stagione migliore di quella appena conclusa possa farne lievitare nuovamente il valore. Rafa Leao, considerato assolutamente incedibile, è in ogni caso legato a una clausola rescissoria da 175 milioni. Dovesse arrivare qualcuno pronto a metterli sul piatto e la destinazione piacere al portoghese, la volontà di tenerlo non basterebbe al Milan per evitarne la partenza.

Nel frattempo le casse societarie permettono di programmare con una certa agilità. Il nodo più importante da sciogliere riguarda l'attacco, dove Zirkzee resta il preferito e per il quale i rossoneri continuano a lavorare. Il costo del cartellino, dettato dalla clausola da 40 milioni, è noto. Le commissioni per i suoi agenti — si parla di una richiesta di 15 milioni in caso di triennale — sono la cifra che il Milan vorrebbe provare a limare.

In attacco servono due acquisti, anche se Jovic è destinato a rimanere. Si lavorerà per un terzino destro e i nomi sono quelli di Emerson Royal o Tiago Santos — con il secondo che costa più o meno un terzo del primo — almeno un centrale di difesa (l'ex viola Igor, secondo la Gazzetta, sarebbe l'ultima idea). E un centrocampista con caratteristiche difensive (Fofana del Monaco). Il resto lo faranno le occasioni che potrebbero presentarsi.