Milan, in attacco sarà rivoluzione: fra Zirkzee e Sesko, Fonseca punta un terzo nome

29 maggio 2024 a

a

a

Il Milan rimarrà probabilmente senza attacco in vista della prossima stagione. Salutato Olivier Giroud nell’ultimo match di campionato contro la Salernitana (terminato 3-3), diretto in Mls per giocare con i Los Angeles FC (l’ex squadra di Giorgio Chiellini), il Diavolo punta a uno-due centravanti: i nomi sono quelli di Zirkzee e Sesko alternativa, mentre Jovic dovrebbe firmare di un altro anno. La difesa, invece, subirà un profondo restyling, visto che Simon Kjær andrà via per scadenza contrattuale (possibile un ritorno di fiamma per Buongiorno?).

Da capire se Theo Hernandez andrà al Bayern Monaco e se un suo vice sarà preso per farlo rifiatare. Stesso discorso per Florenzi, se l’ex Roma non decida anche lui di salutare. Per la porta, occhio a cosa verrà fatto con Mike Maignan, che punta a un rinnovo alla stessa cifra di Leao (7 milioni). In quel caso il Milan dovrà pensare al sostituto e potrebbe essere Fonseca a portarlo, così come il colpo in attacco.

"Quanto guadagnerà Fonseca al Milan": le indiscrezioni che sconcertano i tifosi rossoneri

Come riportato da Calciomercato.it, infatti, in caso di partenza di “Magic Mike”, il Milan potrebbe puntare su Lucas Chevalier. Avrebbe un valore sul mercato di poco superiore ai 20 milioni di euro e ha già giocato titolare con Fonseca al Lille. L'altro nome che potrebbe seguire il tecnico portoghese è quello di Jonathan David. Il suo valore sarebbe sui 50 milioni, dopo un’altra annata ricca di gol in Francia. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e per questo il Lille dovrebbe scendere con le sue richieste. Questi potrebbero essere i due colpi di mercato del Milan di Fonseca.