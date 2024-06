Europei, incubo Scalvini: ginocchio rotto. Chi è costretto a chiamare Spalletti

03 giugno 2024 a

Una iella che non ci voleva, per Giorgio Scalvini, nell’ultima partita di campionato. Atalanta-Fiorentina si è chiusa per 2-3 al Gewiss Stadium.

Niente terzo posto in classifica per la Dea, mentre la Viola ha (solo in piccola parte) rivendicato il k.o. nella finale di Conference League contro l’Olympiakos. Per il terzino però la rottura del crociato che gli impedirà di giocare i prossimi Europei in Germania. Al suo posto, a Coverciano, è stato convocato Federico Gatti, che arriverà nel pomeriggio di lunedì in Toscana per iniziare la preparazione. Nel quarto giorno di raduno degli azzurri verso Euro 2024 si è intanto aggregato Gianluca Scamacca, che però sarà solo dato che il suo compagno dovrà rimanere fermo almeno per sei mesi.

Il difensore nerazzurro si è infortunato nei minuti finali del recupero di campionato con la Fiorentina. Lo si vede nelle immagini rincorrere il terzino della Viola, Cristiano Biraghi, prima di poggiare male il ginocchio e di romperselo in un cambio di direzione, complice anche il pesante campo del Gewiss Stadium. Gli accertamenti a cui si è sottoposto domenica sera hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. All'ora di pranzo, insieme a Scamacca, raggiungerà Coverciano anche Gatti. Venerdì scorso, dopo il forfait di Francesco Acerbi, il difensore della Juventus era stato preallertato dal c.t. Luciano Spalletti, rendendosi disponibile e mettendosi al lavoro nella propria sede.