Milan, addio a Mike Maignan? Chi arriva al suo posto tra i pali

Il Milan pensa al futuro della porta. Se in molti danno per concreto l’interesse del Bayern Monaco per portare via ai rossoneri Theo Hernandez (con Alphonso Davies diretto al Real), anche il destino di Mike Maignan va decifrato.

Dalla Francia potrebbe arrivare sempre l'eventuale sostituto: in particolare Marcin Bulka del Nizza. Così scrivono in Polonia a meczyki.pl, dove il giornalista Tomasz Włodarczyk ha parlato di un interesse del Manchester City per Maignan in caso di addio a Ederson, che è tentato da un’offerta arrivata dall’Arabia. Per questo in questo trittico ci sarebbe l’interesse dei rossoneri per Bulka e, secondo Włodarczyk, i dialoghi per il trasferimento in rossonero del 24enne portiere della Nazionale polacca sarebbero addirittura già iniziati.

Maignan ha sempre detto di trovarsi bene a Milano, ma il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026 è in fase di stallo da diverse settimane. Il numero uno transalpino guadagna attualmente 3,2 milioni e ne vorrebbe almeno il doppio, mentre il Milan è fermo a un'offerta da 5 milioni.

Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato al Bayern Monaco, mentre negli ultimi giorni si sarebbe fatto il Manchester City in caso di addio a Ederson. Il prezzo per cederlo sarebbe non meno di 70 milioni. Una cifra che non spaventa di certo il club di Premier. Anche Bulka ha un contratto in scadenza nel 2026, è stato uno dei segreti del Nizza al suo primo anno da titolare. Cresciuto in Polonia, è passato giovanissimo al Chelsea e poi nel 2019 al PSG, dove ha collezionato più prestiti che presenze fino ad essere acquistato a titolo definitivo dal Nizza nell'estate del 2022. Di recente è stato pre-convocato per Euro 2024.