Jannik Sinner-Kalinskaya? La rivelazione della Potapova: "Non rimane altra scelta"

Annunciata prima dell’inizio del Roland Garros da Jannik Sinner, la relazione con Anna Kalinskaya va a gonfie vele. La tennista si sta trattenendo a Parigi solo per stare con lui, pur essendo stata eliminata sia in singolare che in doppio. E la loro non è l’unica coppia all’interno di questo sport. Basti considerare un’altra russa come Anna, Anastasia Potapova, che ha sposato alla fine del 2023 il connazionale Alexander Shevchenko. Anche loro sono entrambi tennisti. Ma anche la coppia Stefanos Tsitsipas-Paula Badosa tra i più noti. Perché ci sono tante coppie di questo tipo? La risposta l’ha data simpaticamente Potapova in passato: “In quale altro posto le ragazze possono incontrare un ragazzo? — rispose in una passata conferenza stampa — Ad esempio, io non ho tempo per andare da qualche parte o fare una passeggiata”.

E ancora: “Le ragazze non hanno l'opportunità di incontrare qualcuno che non è nel tour — prosegue Popotova — Devi andare da qualche parte per farlo, e hai tornei e allenamenti. Non è rimasta altra scelta. Inoltre, uomini e ragazze si vedono più spesso. Che ti piaccia o no, inizierai a comunicare. E questo è fantastico".

Intanto Panatta, a RaiSport, ha distrutto Moutet, avversario di Jannik la scorsa domenica sconfitto in quattro set: “Giocatori folkloristici come Moutet risultano anche divertenti perché fanno un gioco particolare, però non vincono mai e non hanno mai conquistato niente in carriera — il commento dell’ex tennista — Qualche volta risultano anche divertenti perché fanno un gioco particolare, però non vincono mai, non hanno mai conquistato niente in carriera. Ieri (domenica) c’era una persona seria in campo che giocava, nella prima parte anche malino, poi dopo…”.