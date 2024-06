Jannik Sinner, la 'supercazzola' di Spalletti: "Assorbire il suo calore"

06 giugno 2024 a

Da lunedì prossimo, Jannik Sinner sarà il nuovo numero uno al mondo del ranking Atp. Lo ha scoperto solo dopo la gara vinta in tre set contro il bulgaro Dimitrov, mentre giocava, invece, Novak Djokovic — che poteva solo arrivare in finale del Roland Garros per mantenere la prima posizione — ha comunicato il suo ritiro per il fastidio al ginocchio subito nel match vinto al quinto set contro Cerundolo.

In serata, invece, la Nazionale di calcio di Luciano Spalletti ha affrontato la Turchia di Vincenzo Montella. E proprio l’ex allenatore del Napoli campione d’Italia ha elogiato Sinner nella conferenza stampa di fine gara (chiusa per 0-0): “Stracomplimenti… è un toppissimo — le parole del toscano — Sono tra i più felici di vederlo come numero uno al mondo, perché lui ha proprio tutte quelle qualità della persona top.. è toppissimo, proprio come persona."

E ancora: "Si respira questo fatto, nonostante la sua giovane età, (Sinner) ha questa maturità, questo equilibrio personale — le sue parole — Ha una qualità di riuscire a mettere in modo costante a disposizione della sua professione qualsiasi momento di vita. Insomma, glielo si legge in tutto quello che fa. Un successo meritatissimo, per cui gli si dice semplicemente bravo e lo si vorrebbe tutti abbracciare, gli si vorrebbe stargli più vicino e assorbire quello che è il suo calore, l'intelligenza della persona, dell'uomo. Stracomplimenti" ha concluso il ct della nazionale italiana, "più meritato di questo io penso non ci sia possibilità di andarlo a trovare un altro così”.

Anche la Federcalcio non aveva voluto dimenticare la giornata speciale del tennis italiano e del nostro sport in generale: "Congratulazioni, Jannik” è la scritta dove si vedono tutti i giocatori e il ct Spalletti ritratti al fianco del 22 altoatesino.