Lukaku al Milan, la bomba e lo sfregio a Ibrahimovic

05 giugno 2024 a

a

a

C’è anche il Milan su Romelu Lukaku. Scrive così La Gazzetta dello Sport sul suo sito, annunciando una nuova concorrente per il Napoli di Antonio Conte, che rivuole il suo giocatore per l’attacco già avuto ai tempi dell’Inter.

Lukaku ha chiuso la sua esperienza di un anno alla Roma, ha ancora due anni con il Chelsea ma vuole scegliere presto la nuova casa. Nella Capitale ha guadagnato 7,5 milioni di stipendio e ha segnato 13 gol in campionato, uno in Coppa Italia, sette in Europa League. È sembrato un attaccante ancora capace di far male in Italia e in Europa, anche se lontano dal suo livello migliore. Il Diavolo ci pensa e dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic pensa anche a ‘Big Rom’. Sarebbe una alternativa al 9 giovane, di prospettiva, che i rossoneri vogliono prendere (Sesko o Zirkzee?).

"Vi diamo 80 milioni". Milan in allarme, chi sta per mollare: squadra stravolta

Va però vista come sarebbe la trattativa tra Lukaku e il Milan, dato che nella dirigenza di oggi c’è Zlatan Ibrahimovic, che con Romelu ebbe il faccia a faccia nel derby di Coppa Italia del gennaio 2021. Rissa in campo, eleganti minacce nel tunnel (“Ti sparo in testa”) e dissertazioni a distanza su religione e monarchia. Lukaku dopo il 4-2 per l’Inter di febbraio 2020: "C’è un nuovo Re in città". Zlatan a ottobre dello stesso anno, dopo la doppietta nel derby: "Milano non ha mai avuto un re, ma ha un dio". Lukaku per festeggiare lo scudetto con Conte: "Il vero dio ha incoronato il re! Ora inchinatevi! Re di Milano".

A Napoli invece vogliono fare sul serio per Big Rom, nonostante l’addio di Osimhen non sia più così scontato. Dopo l’arrivo di Enzo Maresca, infatti, le prospettive sono cambiate. L’Arabia per il belga è l’altra ipotesi da considerare. A gennaio il calciatore disse: "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori leghe al mondo, se non la migliore".

"Leao lo impacchetto". Le parole rubate a Scaroni scatenano il tam-tam: interviene la società

Al Milan invece si ragiona ancora sulla punta più giovane. Benjamin Sesko del Lipsia, a quota 65-70 milioni, pare un’opzione imprendibile. Joshua Zirkzee, tra clausola e commissioni, rischia di costare almeno 50 milioni. Santiago Gimenez può arrivare per 35-40 milioni, somma interessante per un giocatore da 26 gol nell’ultima stagione con il Feyenoord ma comunque non banale per un attaccante testato solo nel campionato olandese. Lukaku è invece un’idea recente, parte da outsider ma ha un paio di buone carte da giocarsi.