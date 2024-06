Antonio Conte al Napoli, è ufficiale: "La mia promessa". Ecco le cifre del contratto

05 giugno 2024 a

La nuova avventura di Antonio Conte è a Napoli. Si attende la presentazione ufficiale (per la quale era stato preso in considerazione anche il Teatro San Carlo, ipotesi poi tramontata), ma intanto c'è la firma, con tanto di foto insieme ad Aurelio De Laurentiis. E nell'attesa, ecco le prime parole del mister del Napoli, parole affidate ai canali ufficiali del club.

"Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra", ha premesso Antonio Conte. La sfida per lui non sarà semplice: dopo l'anno dello scudetto, la scorsa stagione è stata difficilissima.

"Posso promettere certamente una cosa - riprende il neo-allenatore -: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello dello staff, sarà totale".

Insomma, dopo una lunga attesa la fumata bianca è ufficiale: Conte ha firmato il contratto con i partenopei al fianco del presidente, De Laurentiis. L'accordo è su un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, tra qualificazione in Champions League e vittoria scudetto.

Anche in quest'avventura, Antonio Conte porta con sé i suoi fedelissimi, a partire dal vice Cristian Stellini e da Gianluca Conte, fratello di Antonio e match analyst, figura sempre più importante nel calcio contemporaneo. Dunque i preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno. Il Napoli conferma Francesco Sinatti come responsabile dei preparatori atletici e Alejandro Rosalen come allenatore dei portieri.

Come detto, la trattativa tra AdL e l'ex Ct della nazionale è stata lunga, a tratti faticosa: il primo approccio lo scorso novembre, quando il Napoli stava per esonerare Rudi Garcia. Conte, però, non voleva prendere una squadra in corsa: la firma arriva infatti al termine della stagione. Un nome, quello di Antonio Conte, che ha bruciato la concorrenza di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, gli altri due mister considerati per la panchina partenopea.